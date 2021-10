La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata su Rai 1 a metà settembre e, fra le vicende che stanno appassionando i telespettatori c'è la storia d'amore fra Ludovica Brancia e Marcello Barbieri. Purtroppo, però, la contessa Adelaide non vede di buon occhio la relazione fra i due giovani, perché, a detta sua, il cameriere della Caffetteria non ha la stessa estrazione sociale di Ludovica. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre rivelano che Adelaide escogiterà un piano subdolo per mettere in difficoltà Marcello.

Nel frattempo, Cosimo concederà all'amica Brancia di potersi trasferire a casa sua e Ludovica proporrà a Marcello di convivere a villa Bergamini.

Il Paradiso delle signore: la storia fra Ludovica e Marcello prosegue

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la storia d'amore fra Ludovica e Marcello proseguirà a gonfie vele, nonostante il parere contrario della contessa Adelaide. Dopo i problemi finanziari di Ludovica e la vendita di casa sua, Brancia si rivolgerà a Cosimo. In particolar modo, Bergamini offrirà ospitalità alla sua amica, nel momento di difficoltà, a villa Bergamini. Inoltre, Ludovica proporrà al suo fidanzato di andare a vivere con lei nella nuova abitazione.

Ludovica scopre da Adelaide di un evento al Circolo

Nel frattempo, Brancia verrà a sapere da Adelaide che ci sarà un evento serale al Circolo. In quell'occasione, Ludovica penserà che la cena di gala sarà una sfida importante per il suo fidanzato Marcello che, lavorando come sostituto di Parri, potrà fare vedere le sue abilità durante un'occasione importante.

Nel frattempo, dovendo presenziare anche lei alla serata, Brancia avrà bisogno dell'abito adatto da indossare.

Il Paradiso delle signore: Adelaide ha un piano subdolo contro Marcello

A quel punto, infatti, Ludovica si rivolgerà a Flora, la figlia di Ravasi che è diventata la nuova stilista del Paradiso, chiedendole aiuto. Fra Brancia e la dipendente di Vittorio Conti si creerà un clima confidenziale e le due giovani si conosceranno meglio.

Nel frattempo, anche Flora riceverà da Umberto l'invito a presenziare all'evento al Circolo. Adelaide, invece, avrà in mente un piano subdolo per ostacolare Marcello Barbieri, proprio durante la serata di gala. La contessa metterà in atto il suo piano, ma qualcosa andrà storto e, pertanto, non riuscirà nel suo intento. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa escogiterà Adelaide ai danni di Marcello e come farà Barbieri a riuscire a non cadere nella trappola della contessa.