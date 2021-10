Con la puntata che andrà in onda lunedì 18 ottobre 2021 inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano che Gloria tornerà al grande magazzino ma non per rimanere. La capo commessa prenderà la decisione di dare le dimissioni e lasciare nuovamente la città. Nel frattempo al Circolo, Marcello prenderà ufficialmente il posto di Parri e se la caverà anche bene. Dopo la cena a casa Colombo, Veronica proverà a convincere la figlia Gemma a chiedere scusa a Stefania per come si è comportata.

Paola intanto deciderà di rivelare il suo segreto alle Veneri.

Anticipazioni Il Paradiso 6, Marcello inizia a lavorare al Circolo

Durante il ventiseiesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso lunedì 18/10 su Rai1, Vittorio continuerà a insistere con Tina affinché accetti di partecipare al film musicale. Dopo aver iniziato la cura per le sue corde vocali, la giovane cantante deciderà di accettare la proposta del dottor Conti. Tuttavia spererà di riuscire a guarire in tempo così da non destare alcun sospetto. Al momento l'unico a essere a conoscenza della sua malattia è Salvatore, che cercherà in tutti i modi di tranquillizzare la sorella. Nel frattempo per Marcello arriverà il momento di affrontare il suo primo giorno di lavoro al Circolo.

Non sarà facile per il giovane Barbieri lavorare nel prestigioso locale milanese. Nonostante qualche difficoltà, il fidanzato di Ludovica se la caverà molto bene, a dispetto di quanto si augurasse la contessa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Paola da una notizia alle Veneri

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso il 18 ottobre, Paola darà un annuncio molto importante alle Veneri.

Le anticipazioni però non rivelano di che notizia si tratti, anche se da alcune indiscrezioni si ipotizza che la Venere potrebbe aspettare un bambino. Nel frattempo Flora cercherà di lavorare a lungo, pur di trovare la giusta ispirazione per realizzare la nuova collezione. Con lo scopo di studiare vicino i clienti, la stilista deciderà di indossare la divisa delle Veneri.

Intanto Irene farà di tutto per convincere Stefania a non trasferirsi a casa di Ezio e di rimanere quindi a casa con le amiche. Amareggiata per il comportamento avuto durante la cena in famiglia, Veronica cercherà di convincere Gemma a porre le sue scuse alla figlia di Ezio. Dopo la breve permanenza dalla zia Ernesta, Gloria deciderà di tornare a Milano e rientrare al Paradiso. La donna però non avrà intenzione di rimanere: vorrà presentare le dimissioni.