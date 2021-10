La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata a metà settembre e le trame delle nuove puntate stanno appassionando il pubblico a casa. Fra volti conosciuti, tornati a Milano e personaggi mai apparsi prima, si stanno creando trame interessanti. Negli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 18 al 22 ottobre, ci saranno novità riguardo Gloria Moreau. Infatti, la capocommessa aveva lasciato il lavoro nel negozio di moda, per sfuggire da Ezio e, nelle prossime puntate, zia Ernesta, che aveva accolto la mamma di Stefania a casa sua, si renderà conto della sparizione della donna.

Nel frattempo, Armando Ferraris si rivolgerà a Don Saverio, per farsi aiutare nelle ricerche di Gloria e, a quel punto, si scoprirà che la donna è stata scippata ed è finita in ospedale.

Il Paradiso delle signore, trame al 22/10: Gloria si dimette

Dopo il ritorno di Ezio Colombo a Milano, Gloria Moreau ha dovuto lasciare temporaneamente il suo lavoro nel negozio diretto da Vittorio Conti. La capocommessa ha trovato sostegno e conforto a casa di zia Ernesta. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre, però, accadrà un colpo di scena. Infatti, Gloria tornerà nel negozio di moda, ma non per restare a lavorare, bensì, per rassegnare le sue dimissioni.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 22/10: Gloria scompare

Zia Ernesta si renderà conto che Gloria Moreau non farà rientro a casa e, non vedendola tornare, si preoccuperà. A quel punto, la zia di Stefania telefonerà ad Armando Ferraris e gli esporrà il problema. Il capomagazzino del Paradiso proverà a tranquillizzare la donna e si metterà subito a cercare la capocommessa.

Dopo avere provato a cercare Gloria senza ottenere nessun successo, Armando proverà a rivolgersi a Don Saverio, per cercare aiuto.

Il Paradiso delle signore, episodi al 22/10: Gloria viene scippata e finisce in ospedale

Armando Ferraris, fortunatamente, riuscirà a trovare Gloria e scoprirà quindi cosa le è accaduto. La mamma di Stefania, infatti, è stata scippata ed è finita in ospedale.

A quel punto, Moreau confiderà a Ferraris le sue intenzioni, ossia di lasciare Milano, in modo da risolvere la situazione che si verrebbe a creare, nel caso in cui Ezio la dovesse rivedere dopo tanti anni. Però, il capomagazzino del Paradiso avrà una soluzione alternativa e la proporrà a Gloria. A quel punto, la capocommessa del negozio di moda potrebbe cambiare idea. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa deciderà di fare Gloria e se sceglierà di rimanere a lavorare alle dipendenze di Vittorio Conti o se preferirà lasciare Milano un'altra volta.