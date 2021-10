Prosegue l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nella settimana 18-22 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria che finirà in ospedale mentre Tina affronterà il suo problema di salute. Occhi puntati anche sui dubbi di Agnese nei confronti di sua figlia e del rapporto con Sandro.

Tina confessa il suo problema di salute: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 18 al 22 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 22 ottobre 2021, rivelano che Tina confesserà finalmente i suoi problemi di salute.

La ragazza svelerà al fratello di aver scoperto di avere un problema alle corde vocali: sta facendo una cura e spera di poter guarire al più presto.

Anche per Salvatore sarà tempo di confessioni: il ragazzo, infatti, rivelerà a Tina di essersi invaghito profondamente della bella Anna Imbriani, anche se quest'ultima sembra non ricambiare il suo interesse.

In realtà, però, Anna confesserà a Beatrice di non sentirsi all'altezza di tutte queste attenzioni che il giovane barista riesce a darle.

I dubbi di Salvatore su Anna e Roberto

Le anticipazioni de Il Paradiso 6, rivelano che il colpo di scena della prossima settimana, arriverà nel momento in cui Salvatore vedrà Anna allontanarsi in macchina con Roberto Landi.

A quel punto, il ragazzo comincerà ad avere dei dubbi sul loro rapporto, al punto da pensare che non sia solo professionale.

E poi ancora, in queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, ci sarà spazio anche per le vicende di Gloria. La zia Ernesta si metterà in contatto con Armando, perché non riuscirà più ad avere notizie di Gloria, che sembra essere svanita nel nulla.

Gloria ritrovata in ospedale, Agnese sospetta della figlia: trame Il Paradiso 6 al 22 ottobre

La telefonata della zia Ernesta metterà in agitazione Armando, che si metterà subito sulle tracce della donna e riuscirà a trovarla.

Gloria verrà rinvenuta in ospedale: la donna ha subito uno scippo ma per fortuna sta bene. Sarà proprio qui che Gloria confesserà ad Armando il suo progetto: vuole abbandonare per sempre Milano e quindi andare via.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 22 ottobre, rivelano che Agnese e suo marito cominceranno ad avere dei dubbi sul rapporto tra Tina e Sandro.

Agnese proverà così ad indagare per cercare di scoprire cosa sta succedendo tra i due ma Tina sarà molto brava ad evitare le domande inopportune da parte di sua mamma e in questo modo continuerà a mantenere il riserbo su quanto è successo.