Con la puntata che andrà in onda venerdì 8 ottobre 2021 terminerà un’altra settimana di emozioni all’interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano infatti che il ventesimo episodio sarà colmo di colpi di scena. Dopo l'invito della contessa, Flora deciderà di trasferirsi a Villa Guarnieri. In questo modo Adelaide avrà modo di approfondire la conoscenza con la figlia di Achille e scoprire cosa nasconde la ragazza. Soprattutto la cognata di Umberto punterà a trovare la missiva che l'ex marito ha scritto alla ragazza, prima della sua improvvisa scomparsa.

Nel frattempo Vittorio proporrà ad Anna di tornare a lavorare al grande magazzino. Questa volta non come commessa, ma come aiuto contabile di Beatrice. Più tardi invece, il direttore dell'atelier troverà il modo per affrontare Massimo Riva che intanto continuerà a perseguitare la mamma della piccola Irene. Intanto per Giuseppe arriveranno notizie dalla Germania: Petra, la mamma del suo bambino nato da una relazione extra coniugale, risponderà al suo messaggio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, la proposta di Vittorio

Nel dettaglio le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda l’8/10, rivelano che Vittorio cercherà in tutti i modi di aiutare Anna. Dopo aver appreso del suo ritorno a Milano, il direttore dell’atelier proporrà all’ex Venere di tornare a lavorare al Paradiso, questa volta però come aiuto contabile di Beatrice.

La giovane Imbriani sarà titubante da tale proposta ma prometterà al suo ex datore di lavoro di pensarci sopra. Più tardi il dottor Conti deciderà di affrontare Massimo Riva. Quest’ultimo continuerà a pedinare l’ex moglie Anna, per ottenere un incontro con la piccola Irene (la loro bambina).

Il Paradiso 6, Flora si trasferisce a Villa Guarnieri

Durante la ventesima puntata de Il Paradiso delle Signore 6, trasmessa su Rai1 l'8 ottobre, Flora deciderà di accettare l'invito di Adelaide e di trasferirsi quindi a Villa Guarnieri. La contessa di Sant'Erasmo, seppur a malincuore, sarà particolarmente contenta di questa scelta.

Solo in questo modo la zia di Marta potrà mettere le mani sulla lettera che Achille ha scritto per sua figlia, prima della sua scomparsa, e leggerne il contenuto. Intanto a casa Amato, Giuseppe riceverà alcune notizie su Petra, la madre di suo figlio nato in Germania. Il marito di Agnese infatti aveva incaricato l'amico siciliano Girolamo, di consegnare una missiva all'amante. Puntata dopo puntata, la situazione per il signor Amato si complicherà notevolmente, rischiando così di farsi scoprire dall'intera famiglia.