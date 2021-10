Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono al centro del gossip per via della loro relazione, nata nella casa del GFVip. Nelle ultime ore, la coppia si è intrattenuta in giardino a chiacchierare riguardo al futuro fuori dalla casa e, il concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini ha confidato alla coinquilina che potrebbe non avere figli. Inoltre, il nuotatore ha anche rivelato a Lucrezia di non vedere un proseguimento della loro relazione, una volta usciti dal reality di Canale 5, a causa della differenza di stili di vita che hanno.

Grande Fratello Vip: Manuel Bortuzzo dice a Lulù che potrebbe non avere figli

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno parlato del loro rapporto e hanno avuto un chiarimento riguardo alla loro relazione. In particolar modo, Lucrezia ha cercato di spiegare al compagno di non volerlo pressare ma, durante il discorso, la coppia ha parlato anche di quello che potrebbe succedere fuori dalle mura domestiche di Cinecittà. In particolar modo, mentre stavano parlando, Lulù ha fatto affermazioni riguardo al futuro di Manuel che, un giorno, potrebbe diventare padre ma, in quel momento, Bortuzzo ha fermato la coinquilina, rivelando che tale eventualità sarebbe difficile.

GFVip: la confessione di Manuel Bortuzzo a Lulù

Manuel, infatti, di fronte alle ipotesi della principessa Selassié, le ha fatto capire che, a causa dei suoi problemi di salute, ci sarebbe stata la probabilità di non potere diventare padre. Lucrezia, però, non ha compreso appieno le parole del compagno, al punto che Bortuzzo ha dovuto spiegarle meglio la situazione.

In particolar modo, il nuotatore ha dichiarato: ''Di fronte alla scienza è un po' difficile''. Manuel ha quindi confidato alla coinquilina di avere già avuto una diagnosi riguardo alla possibilità che non riesca a diventare papà, per via della sua condizione fisica.

Manuel non vede un futuro fuori dalla casa del GFVip con Lulù

Riguardo al loro rapporto e ai problemi che Manuel sta vedendo già nel quotidiano con Lulù, Bortuzzo ha frenato anche su un ipotetico futuro con la principessa Selassié fuori dalla casa. Infatti, il concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip le ha rivelato che sarebbe difficile avere una relazione fuori dalla casa più spiata d'Italia. Manuel ha affermato: ''Io capisco già da come sto con una persona se può andare o non andare. Io per esempio so che fra noi è difficile fuori per le vite che abbiamo''. Non resta pertanto che attendere l'uscita di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié per scoprire se la coppia continuerà a stare insieme o se la loro relazione terminerà una volta usciti dalla casa del Grande Fratello Vip.