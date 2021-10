Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore 6. Un nuovo episodio verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 13 ottobre e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Flora avrà le idee confuse sulla realizzazione della nuova collezione e si rivolgerà ad Agnese e Maria, mentre Tina rifiuterà l'offerta di Vittorio di essere la protagonista di un film. Tuttavia, il direttore del grande magazzino si offrirà disponibile a rivedere l'intero copione, affinché la cantante ne faccia parte. Contrariamente a Tina, Anna deciderà di accettare il posto di lavoro offerto da Conti e molto presto verrà affiancata da Beatrice in contabilità.

In questo modo anche Salvatore avrà modo di incontrarla facilmente. Casa Cattaneo invece darà il benvenuto a dei nuovi ospiti: Ezio accoglierà la compagna Veronica e la figlia Gemma. Quest'ultima però, inizierà ad ingelosirsi della presenza di Stefania nella vita della madre e del suo patrigno.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, Tina non accetta la proposta di Vittorio

Durante il 23° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 13/10, Ezio, Veronica e Gemma si sveglieranno a casa Cattaneo, ormai diventata casa Colombo. La nuova famiglia allargata inizierà una nuova vita nel capoluogo lombardo con nuove abitudini e tradizioni. All'intento del nuovo nucleo familiare però si respirerà un'atmosfera di stranezza e di mistero.

Nel frattempo al grande magazzino, Tina deciderà di non accettare la proposta di Conti, di prendere parte di un film. Tuttavia Vittorio non si arrenderà e proporrà alla ragazza un compromesso: il direttore del Paradiso sarà disposto a rivedere il copione, purché Tina accetti la sua proposta. Diversa sarà invece la reazione di Anna, dopo l'offerta di Conti: la mamma della piccola Irene deciderà tornare a lavorare in atelier, come aiuto contabile di Beatrice.

Grazie a questa decisione, Salvatore avrà l'occasione di incontrare molto spesso la ragazza di cui si è invaghito.

Il Paradiso 6, Flora chiede aiuto ad Agnese

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che Flora non starà attraversando un bel momento. La figlia di Achille Ravasi farà fatica a trovare la giusta ispirazione per la realizzazione la nuova collezione del Paradiso.

Tuttavia la giovane stilista deciderà di ascoltare i consigli delle colleghe Agnese e Maria. Intanto a casa Colombo, Veronica cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a Stefania per conoscerla meglio e perché no, magari invitarla a trasferirsi a casa sua. Questa volontà non farà piacere a Gemma, la figlia di Veronica inizierà ad essere gelosa della giovane Venere.