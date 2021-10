Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, andata in onda lunedì 11 ottobre 2021, non sono mancate le tensioni. Le due gieffine Sophie Codegoni e Soleil Sorge sono state due delle protagoniste della serata e hanno dato vita ad una lite in diretta nella quale sono state proferiti commenti al vetriolo, oltre che pesanti accuse e offese reciproche. Entrambe ex volti noti del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non si sono di certo risparmiate durante il live su Canale 5.

Sophie smentisce Gianmaria

Scontro molto acceso tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella puntata del GF Vip 6.

La motivazione della grossa lite tra le ex partecipanti di Uomini e Donne è da rinvenire nell'avvicinamento della ventenne verso Gianmaria Antinolfi. Il napoletano ha tentato di difendersi, evidenziando in diretta che c'è solo un'amicizia fra di loro che al di là di trascorrere del tempo assieme nella casa più spiata d'Italia non vi è altro. Non si è fatta attendere la replica dell'ex tronista del programma targato Mediaset che, dopo aver invitato a non essere ipocriti, ha sottolineato che l'attrazione fra di loro esiste ma lei ha deciso di compiere dei passi indietro, perché il compagno d'avventura nel Reality Show ha troppe cose in piedi. "Ci piace giocare", ha affermato successivamente Codegoni, andando in controtendenza rispetto quanto dichiarato da Antinolfi.

Soleil a Sophie: 'Mi pare banale la tua strategia'

A quel punto è prontamente intervenuto il conduttore del reality show, Alfonso Signorini. Il timoniere del programma ha chiesto se ha ragione Soleil Sorge quando afferma che è una strategia. L'intento di Signorini di stuzzicare Sophie è stato accolto dalla gieffina che ha scagliato una frecciatina all'indirizzo dell'italo-americana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Codegoni ha dapprima smentito la possibilità di una strategia e poi ha attaccato la fashion blogger: "È lei che pur di apparire non ha mai lasciato perdere Gianmaria". L'influencer ha seguito quanto stava accadendo posizionata nel confessionale. Non appena è ritornata nel salone si è immediatamente rivolta all'ex tronista e ha sottolineato che lei è stata carina nei confronti di Antinolfi e gli è rimasta amica e ha aggiunto: "Sophie mi pare banale la tua strategia".

Sorge ha, quindi, sottolineato che Codegoni ha tentato invano di avvicinarsi ad Alex Belli e, successivamente, ha cercato di mettersi fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. "Tu hai bisogno di contenuti sennò sei vuota", ha inoltre detto Soleil all'indirizzo di Sophie.

Il videomessaggio di Greta a Gianmaria

Nell serata Gianmaria Antinolfi ha anche ricevuto un videomessaggio da parte di Greta. La fidanzata del gieffino lo ha definito rimbambito sottolineando che le ha mancato di rispetto pure con Sophie Codegoni. La ragazza ha rivolto i propri complimenti sarcastici anche alla ventenne.