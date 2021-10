Con la puntata che andrà in onda lunedì 4 ottobre 2021 inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del più grande magazzino milanese degli anni sessanta. Le anticipazioni del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore rivelano non mancheranno i colpi di scena. Adelaide vorrà a tutti i costi conoscere il contenuto della lettera che Achille aveva scritto a Flora. La contessa sarà sempre convinta che la ragazza possa tramare qualcosa. Nel frattempo Gloria cercherà di trovare delle scuse per evitare che Stefania le presenti il padre Ezio (ex marito della capo commessa).

Disperata e in preda all'agitazione, la donna si confiderà con Armando. Malgrado il mazzo di fiori regalato ad Anna non sia stato gradito dalla guardarobiera, Salvatore sarà sempre convinto di continuare a corteggiare la ragazza. Il titolare della Caffetteria scoprirà di condividere con Imbriani una passione. Sarà un segno del destino?

Il Paradiso delle Signore 6, le paure di Gloria Moreau

Durante la sedicesima puntata de Il Paradiso delle Signore, tramesso lunedì 4 ottobre 2021, il dottor Conti inizierà a pensare alle conseguenze che potrebbe avere la scelta della nuova stilista. Il discorso di Umberto, circa la nomina di Flora Gentile, come stilista del grande magazzino, inizierà a far riflettere il direttore dell’atelier.

Nel frattempo Adelaide cercherà in tutti i modi di conoscere il contenuto della missiva che l'ex marito ha scritto e lasciato alla figlia Flora. La contessa di Sant'Erasmo sarà ormai certa che la ragazza starà tramando qualcosa, tenendola all'oscuro. Cosa avrà scritto Achille Ravasi in quella missiva?

Intanto Gloria non saprà più come evitare l'incontro con l'ex marito Ezio, il quale avrà deciso di trasferirsi definitivamente a Milano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La capo commessa sarà in preda all'ansia e in lacrime si recherà in magazzino dal signor Ferraris, diventato ormai il suo prezioso confidente. Il capo magazziniere spronerà la donna a rivelare tutta la verità a Stefania e di riconciliarsi con Ezio, nonostante quest'ultimo abbia intenzione di formarsi una famiglia con un'altra donna.

Il Paradiso delle Signore, Salvatore deluso da Anna

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 il 4/10, rivelano nel dettaglio che Salvatore deciderà di fare un passo indietro con la giovane Imbriani. Dopo la reazione inaspettata di Anna, in seguito all'arrivo del mazzo di fiori, il titolare della caffetteria non saprà più come comportarsi. Nonostante questo due di picche, Salvatore continuerà a pensare alla ragazza e sarà sempre intenzionato a corteggiarla, soprattutto quando scoprirà di condividere con lei una passione.