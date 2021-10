Tommaso Eletti è il primo concorrente del Grande Fratello Vip 6 a essere stato eliminato. In un'intervista a SuperguidaTv, l'ex gieffino ha parlato della breve esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. Inoltre, è tornato a parlare dei suoi progetti per il futuro e del "debole" per Soleil Sorge. Il 21enne non ha nascosto che gli piacerebbe frequentare l'influencer lontano dai riflettori.

'Mi aspettavo di essere eliminato'

In due settimane di Grande Fratello Vip, Tommaso Eletti è finito in nomination entrambe le volte: prima contro Francesca Cipriani poi contro Davide Silvestri.

Al secondo televoto, il 21enne romano ne è uscito sconfitto. Nella sua prima intervista, l'ex gieffino ha sostenuto di avere sempre saputo che sarebbe stato il primo a uscire dal Reality Show: "Mi aspettavo di essere eliminato".

Tommaso ha scelto di accettare la proposta di Signorini per dimostrare che non era la persona uscita a Temptation Island: "Vengo dipinto come matto e manipolatore ma non lo sono affatto". Il diretto interessato si è detto sicuro che l'eliminazione sia arrivata per mano dei tanti haters.

Il commento su Sorge

Nella casa più spiata d'Italia, Tommaso ha dichiarato di essersi trovato bene con tutti i "vipponi". Tra le ragazze, ce n'è stata una in particolare che ha catturato l'attenzione del 21enne: "Soleil è una bellissima ragazza".

L'ex concorrente non ha nascosto di essersi invaghito della 27enne italo-americana: "Se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento". Come spiegato da Eletti, Sorge è molto simile a lui: vera, limpida e non ha mai paura di mostrare i suoi pregi e difetti.

L'ex gieffino ha rivelato di avere percepito un certo interesse anche da parte di Soleil: "Si era affezionata a me".

Secondo Tommaso, la 27enne si sarebbe molto dispiaciuta quando lui ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, Eletti ha precisato di non volere farsi delle illusioni visto che non sa neanche se è il tipo di Soleil Sorge.

'Uomini e Donne? Solo se mi pagassero bene'

Prima di concludere l'intervista Tommaso Eletti ha rivelato i suoi progetti per il futuro.

Il diretto interessato ha confidato che gli piacerebbe partecipare all'Isola dei Famosi, poiché essendo un ragazzo molto sportivo quello potrebbe essere il reality adatto a lui. Inoltre, il 21enne non ha escluso di intraprendere degli studi di recitazione. In merito a una sua ipotetica partecipazione a Uomini e Donne, l'ex gieffino ha chiosato: "Se mi dovessero chiamare ci andrei solo se mi pagassero bene".

Tommaso ha spiegato di essere giovane, dunque ritiene inutile andare in televisione a cercare una fidanzata.