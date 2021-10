Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso martedì 9 novembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Irene, per il bene di Stefania, è determinata a dare filo da torcere a Gemma. La signorina Cipriani è consapevole del fatto che la nuova arrivata sia responsabile di angherie contro la sua sorellastra. Tuttavia, la figlia di Gloria ha un cuore d'oro e non vuole che la sua amica si accanisca contro Gemma.

Don Saverio, intanto, cercherà di convincere Giuseppe a confessare alla moglie la verità. Le indagini di Flora riguardo al rapporto fra il suo defunto padre ed i Guarnieri.

La giovane deciderà di recarsi personalmente a Parigi per parlare con Cosimo, sapendo che il giovane in passato ha mossa accuse contro Umberto. La contessa, solo a sentir pronunciare il nome della capitale francese, inizierà a tremare.

Nel frattempo Agnese, afflitta per la crisi matrimoniale, troverà conforto in Armando.

Il Paradiso, trama 9/11: Cipriani contro la nuova arrivata

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 9 novembre preannunciano che fra Gemma e Irene si instaurerà un rapporto piuttosto conflittuale. La figlia di Veronica non ha certo un carattere dolce e accomodante, anzi risulta essere furba, snob e arrogante. La signorina Cipriani, pur sembrando acida e pettegola, ha un grande cuore.

Inoltre è in particolar modo legata a Stefania, la sorellastra di Gemma, costretta a subire le cattiverie di quest'ultima. Difatti, Irene per tutelare la sua migliore amica, deciderà di mettere in difficoltà la nuova arrivata. Stefania, però, avendo un'estrema bontà, non approverà la strategia di Irene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso, anticipazioni 9 novembre: Flora vuole incontrare Cosimo

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso trasmesso il 9 novembre, Flora continuerà a volerci vedere chiaro riguardo ai rapporti fra suo padre ed i Guarnieri. La giovane, infatti, sospetta che Umberto e Adelaide possano avere a che fare con la morte del padre, finora derubricata a incidente.

Flora, per incontrare Cosimo, penserà di recarsi a Parigi. La contessa, non appena apprenderà del viaggio della ragazza, inizierà a tremare. La donna teme che la figlia di Achille possa apprendere qualcosa di troppo durante il suo soggiorno parigino.

Puntata Il Paradiso 9/11: Agnese cerca conforto in Armando

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso in onda martedì 9 novembre anticipano che Don Saverio continuerà a spronare Giuseppe a vuotare il sacco con la moglie.

Tuttavia Amato senior continuerà a non dire la verità ad Agnese. La donna, logorata dai sospetti per l'ammanco dei risparmi, troverà conforto in Armando.