Da diversi mesi continua ad andare in onda lo sceneggiato di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapımı), in programmazione su Canale 5 nel pomeriggio.

Gli spoiler riguardanti la puntata che andrà in onda sul piccolo schermo il 4 novembre 2021 sono come sempre entusiasmanti, e questa volta Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) e Seyfi Çiçek (Alican Aytekin) movimenteranno le trame della Serie TV per merito di un loro stratagemma.

Le due donne e l’assistente di Aydan faranno in modo di far rimanere da soli e indisturbati Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin): il piano sembrerà funzionare, ma l’architetto e la giovane studentessa, dopo aver assaggiato i dolci preparati appositamente per loro e aver avuto l’effetto desiderato, verranno interrotti proprio nel momento più bello, cioè quando le loro labbra saranno intente a sfiorarsi.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 4 novembre: Serkan e Eda credono che Aydan sia rimasta chiusa in una stanza

Nell’episodio della soap opera che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Aydan e Ayfer - dopo essere state rivali in amore - potranno contare sulla complicità di Seyfi per attuare il piano che possa spingere Eda e Serkan a tornare insieme: per raggiungere il loro obiettivo le due donne inviteranno la giovane studentessa e il ricco architetto a cenare a casa Bolat.

A questo punto si evince che Aydan inizierà a mettere in pratica l’escamotage, visto che non perderà tempo per far intendere al figlio e a Eda di essere rimasta chiusa all’interno di una stanza del suo appartamento: nonostante Serkan faccia il possibile per correre in aiuto della madre, riuscirà nella complicata impresa solamente quando al suo fianco avrà la giovane Yildiz a dargli una mano.

Yildiz e Bolat non si baciano a causa di Ayfer, Aydan e Seyfi

In seguito Ayfer e Aydan saranno decise a far assaggiare ai loro rispettivi parenti Eda e Serkan dei muffin contenenti delle erbe, che su loro richiesta verranno somministrate anche all’interno del tè preparato da Seyfi.

La giovane studentessa paesaggista e l’architetto, sotto effetto della miscela rilassante, trascorreranno una serata molto divertente: peccato però che proprio nell’istante in cui Eda e Serkan saranno in procinto di darsi finalmente un bacio, l’incantesimo verrà interrotto da Aydan, Ayfer e Seyfi.