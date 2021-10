Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso mercoledì 3 novembre preannunciano che Don Saverio sarà sempre più convinto che Giuseppe nasconda qualcosa.

Il parroco teme che l'uomo possa essersi invischiato in qualche faccenda losca. Pertanto spronerà il signor Amato a dire la verità alla moglie riguardo agli ammanchi dal libretto dei risparmi. Gemma, intanto, sembrerà davvero determinata a lavorare al grande magazzino.

Vittorio, nel frattempo, è sempre più convinto che ci sia qualcosa di starno nel demo. Il dottor Conti cercherà di andare a fondo a questa vicenda, chiedendo maggiori informazioni a Tina. Tuttavia la ragazza riuscirà a tergiversare, facendo credere che sia lei l'autrice del demo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3/11: il parroco teme che Amato nasconda qualcosa

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 3 novembre svelano che per Giuseppe è giunta l'ora della verità. Difatti Don Saverio ha ascoltato una sua conversazione telefonica con Petra. Fin dal primo momento il parroco ha iniziato a sospettare di Amato. Per tale motivo ha voluto indagare sul conto dell'uomo.

Don Saverio capirà che Giuseppe nasconde qualcosa alla sua famiglia. Inoltre teme che si sia nuovamente invischiato in qualche guaio. A questo punto il religioso parlerà con il marito di Agnese per convincerlo a racconterà la verità alla moglie.

Il Paradiso, trama 3 novembre: Gemma vuole essere la nuova Venere

La giovane Zanatta desidererebbe lavorare a Il Paradiso delle Signore e lo aveva fatto capire già durante una conversazione con la madre.

Nel momento in cui verrà a sapere che una delle commesse ha dato le dimissioni, Gemma capirà che è un'occasione da non perdere. Pertanto, determinata a diventare una nuova Venere, la ragazza si presenterà il giorno delle selezioni.

Il Paradiso, puntata 3/11: Vittorio indaga sul demo

Gli spoiler dell'episodio Il Paradiso delle Signore in onda il 3 novembre rivelano che Vittorio continua a notare qualche stranezza nel demo.

Il giovane è convinto che la voce non sia quella di Tina, tuttavia non ne ha le prove. Nel corso di una conversazione con la cantante farà in modo di farsi dire la verità. Tina, però, riuscirà ancora una volta a eludere il discorso.

Conti non si arrenderà, convinto che la sua amica gli stia mentendo. Dunque chiederà l'aiuto di Beatrice, la quale dovrà recarsi in sala di registrazione per cercare delle prove che confermino le sue ipotesi.