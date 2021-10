Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore attualmente in onda su Rai 1, Gloria ha rivisto suo marito Ezio dopo anni. Infatti, la capocommessa aveva abbandonato il tetto coniugale quando sua figlia Stefania era molto piccola, in seguito ad una denuncia. In particolar modo, nell'episodio 155 della quinta stagione della fiction, Gloria aveva rivelato al suo amico Armando il suo passato e le motivazioni che l'avevano spinta ad andare via. In vena di confidenze, Moreau aveva raccontato a Ferraris che in passato era un'ostetrica e, una notte, aveva scelto di salvare la vita di una partoriente, anziché quella del suo bambino, infrangendo la legge.

Il Paradiso delle signore: Gloria ha paura che Stefania non la perdoni

Gloria è tornata a Milano dopo tanti anni, per rivedere di nascosto sua figlia. Infatti, Moreau è riuscita ad ottenere il posto di capocommessa del Paradiso, diventando la responsabile di Stefania. Nelle puntate trasmesse in televisione, però, la Venere è ancora all'oscuro della verità e crede che sua madre sia morta quando era piccola. A tal proposito, Gloria ha rivelato di avere paura della reazione che potrebbe avere sua figlia, se la verità dovesse venire a galla. Moreau, infatti, ha confidato ad Armando: ''Stefania non mi perdonerà mai''.

Il Paradiso delle signore: quando Stefania era piccola, Gloria era un'ostetrica

Gloria ha raccontato che, prima di lavorare nella moda, era un'ostetrica ed amava moltissimo il suo impiego, ma per la legge italiana non è più degna di fare nascere i bambini.

La capocommessa ha poi spiegato dettagli ulteriori sul suo passato, anticipando ad Armando: ''Ho fatto cose brutte''. In particolar modo, la mamma di Stefania ha rivelato che una notte, mentre era a casa con suo marito Ezio e sua figlia, era arrivata nella sua abitazione una donna incinta con dei dolori terribili. In quell'occasione, l'ostetrica aveva capito che la vita della ragazza e del bambino erano in pericolo ed ha preso una decisione che le è costata cara.

Il Paradiso delle signore: dopo la denuncia, Gloria abbandona Ezio per non renderlo complice

Gloria, ricordando ad Armando quei momenti, ha affermato: ''Dovevo scegliere chi salvare. Il bambino era troppo piccolo per sopravvivere e scelsi di salvare la madre e si salvò e poi, due giorni dopo, il marito mi denunciò''. L'ostetrica, pertanto, è stata accusata di avere abusato del suo ruolo e di avere spinto una giovane donna di disfarsi del proprio bambino, aggiungendo: ''In un attimo tutta la mia vita finì nel fango''.

A quel punto, la posizione di Moreau si aggravava sempre di più, al punto che, nei giorni seguenti, anche Ezio fu al centro dello scandalo, perché era stato ritenuto complice del reato. Per non rovinare la reputazione della sua famiglia e non rischiare di fare perdere il lavoro anche a suo marito, Gloria ha abbandonato il tetto coniugale e sua figlia Stefania. Come spiegato dalla capocommessa, suo marito non era stato messo al corrente di quanto successo e, pertanto, non ha mai saputo la verità sul perché sua moglie l'aveva lasciato di punto in bianco una notte. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se la famiglia Colombo si riunirà e se Stefania perdonerà sua mamma.