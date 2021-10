Soleil Sorge e Sophie Codegoni dividono il pubblico a metà, per il confronto avuto tra loro all'ultima puntata del Gf vip, dove la prima ha accusato la seconda di fingersi interessata all'ex Gianmaria Antinolfi nella Casa per una mera strategia di gioco, e la seconda ha rispedito tutto alla mittente.

A schierarsi tra le due gieffine vip è, ora, in particolare, anche Tina Cipollari. In occasione di un nuovo intervento condiviso in rete, l'opinionista storica di Uomini e donne si è infatti pronunciata sullo scontro tv tra le due ex di Uomini e donne, prendendo le difese di Sophie.

Questo, in barba alle critiche mediatiche che giungono ai danni di quest'ultima dentro e fuori la Casa. Di tutt'altro avviso rispetto alla posizione di Cipollari, invece, si dice un altro ex volto del dating-show, Jessica Antonini, che si pronuncia aspramente sulla Codegoni.

Gf vip, Soleil Sorge e Sophie Codegoni si confrontano

La 13^ puntata del Gf vip in corso ha visto Soleil Sorge e Sophie Codegoni protagoniste di un acceso confronto tv, a margine del triangolo che le due ex di Uomini e donne hanno formato nella Casa insieme a Gianmaria Antinolfi. Quest'ultimo, dopo una lovestory con Soleil finita lo scorso giugno 2021, ha condiviso di recente una notte passionale con Sophie nella Casa, senza però allontanarsi del tutto dall'ex, nel reality.

Una volta chiamati tutti e 3 al confronto sul triangolo dal conduttore Alfonso Signorini, in puntata, se da una parte Soleil si è detta certa che almeno uno tra Sophie e Gianmaria stia fingendo un interesse per visibilità, dall'altra parte Sophie si dichiara sinceramente coinvolta da Antinolfi.

Delle posizioni che, intanto, dividono il pubblico a metà, tra chi sostiene la posizione di Soleil e chi invece supporta Sophie, come emerge dai commenti social giunti in queste ore sui profili social ufficiali del Grande Fratello.

Tina Cipollari appoggia Sophie Codegoni del Gf vip

Tra i vari commenti rilasciati nel web, a margine del confronto tv tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge al Gf vip 6, intanto assume un certo peso quello rilasciato da Tina Cipollari.

La storica opinionista tv, che ha fatto la conoscenza delle giovani vip a Uomini e donne quando la prima era tronista e la seconda corteggiatrice di Luca Onestini al trono classico del dating-show di Canale 5, sentenzia così via social, in favore di Sophie: "Sophie ti ho conosciuta e so quanto vali, sei una ragazza coraggiosa, educata e sensibile, sei bella fuori e dentro.

Hai tutto il mio appoggio e la mia stima, ti voglio bene".

Insomma una presa di posizione chiara e netta, che vede Tina supportare Sophie rispetto alle accuse di Soleil e degli hater.

Gf vip, Jessica Antonini attacca l'ex Uomini e donne Sophie Codegoni

Di tutt'altro avviso, a margine delle accuse reciproche di finzione in tv giunte al Gf vip 6, che vedono contrapporsi Soleil Sorge e Sophie Codegoni, è invece l'ex collega tronista al trono classico della seconda, Jessica Antonini. L'ex volto di Uomini e donne, infatti, via social affonda con il seguente messaggio a beneficio di Soleil: "Per quello che vedo su Instagram dice un sacco di cavolate, per gli spezzoni che vediamo tutti. Pensi alle cene dove va lei, piuttosto che dirlo a Soleil.

Inizi a dire un po’ più di verità perché la gente poi la conosce fuori. Diciamo che mi sembra molto la piccola fiammiferaia".

Chissà, quindi, se Tina e Jessica potranno intervenire nella Casa, per confrontarsi pubblicamente con le discusse gieffine, Soleil e Sophie.