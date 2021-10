Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro delle trame di queste nuove puntate, continuano ad esserci le vicende di Gloria Moreau. Dopo essere rientrata a Milano, la donna ha cercato di riavvicinarsi a sua figlia (che non sa che lei è la vera mamma, bensì crede che sia morta) ed ha dovuto affrontare anche il rientro in città del suo ex compagno Ezio. Ma per quale motivo Gloria abbandonò Ezio e sua figlia Stefania? La donna si ritrovò a fare i conti con una pesante accusa che la costrinse a scappare via.

La verità su Gloria de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, il ritorno di Gloria in città non è passato affatto inosservato nel corso di queste prime puntate de Il paradiso delle signore 6.

Va detto, però, che c'è un vero e proprio mistero legato alla donna e al perché, diversi anni prima, scelse di abbandonare sua figlia Stefania ed Ezio, che all'epoca dei fatti era il suo compagno di vita.

Il motivo venne svelato nel romanzo ufficiale della soap opera di Rai 1, dove si scoprì che la donna si ritrovò a fare i conti con delle pesanti accuse che la portarono a stravolgere completamente la sua vita.

Gloria, infatti, venne accusata di essere una ostetrica che procurava dei "falsi aborti" e, per questo motivo, fu costretta ad abbandonare la sua città e la sua famiglia, per evitare di finire nei guai e di trascinare anche loro in questa brutta vicenda.

Perché Gloria abbandonò Stefania ed Ezio?

Di conseguenza, per evitare di finire nei guai con l'accusa di essere una procuratrice di aborti, Gloria fu costretta ad espatriare e si rifugiò in Francia.

Tuttavia, le accuse che furono mosse nei suoi confronti non erano affatto vere. Gloria, infatti, si ritrovò ad affrontare una situazione molto delicata dal punto di vista professionale.

Come svelato nel romanzo de Il Paradiso delle signore, la donna si trovò in uno stato di forte emergenza e così durante un parto ha dovuto scegliere tra la mamma e il bambino.

Alla fine, però, le accuse sono cadute ma Gloria scelse di andare via dall'Italia e abbandonò Stefania ed Ezio per evitare di trascinarli con lei in questa situazione.

Le accuse contro Gloria e il ritorno ne Il Paradiso delle signore 6

Adesso, però, in questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, Gloria è tornata ed è apparsa decisamente più sicura di se stessa.

Sebbene non abbia ancora avuto il coraggio di affrontare sua figlia Stefania e di metterla al corrente della verità che le lega, Gloria ha scelto di restare saldamente a Milano e di prendere in mano le redini della sua vita.

Riuscirà la donna ad essere sincera al 100% con sua figlia e a ricucire così il loro rapporto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione.