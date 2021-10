Tra le fiction Rai più attese di questa stagione televisiva autunnale vi è sicuramente Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore con protagonista Vanessa Scalera. La fiction tornerà in onda nel corso delle prossime settimane e potrà contare su una serie di importanti novità che non passeranno inosservate. Sono previsti dei nuovi ingressi nel cast di Imma Tataranni ma anche delle novità legate alla programmazione della serie, che sarà divisa in due parti.

La programmazione di Imma Tataranni 2: la fiction sarà divisa in due parti

Nel dettaglio, le anticipazioni su Imma Tataranni 2 rivelano che le riprese sono terminate questa estate e la fiction è ormai pronta per la messa in onda televisiva.

In casa Rai, però, hanno scelto di non trasmetterla tutta insieme in una sola volta, bensì di spezzettarla in due parti. E così, ci sarà una doppia messa in onda di questa seconda stagione, ognuna composta da 4 puntate in prima visione assoluta.

Il primo ciclo di nuovi appuntamenti con Imma Tataranni 2 è in programma già per questo autunno. La messa in onda, infatti, sarebbe prevista tra ottobre e novembre nel prime time di Rai 1 mentre il secondo ciclo di puntate inedite della fiction andrà in onda nel corso del 2022.

Nella seconda stagione, Imma si ritroverà divisa in amore?

Ma cosa succederà in questa seconda stagione? Le anticipazioni sulla fiction con protagonista Vanessa Scalera rivelano che ci sarà spazio per nuovi casi che vedranno coinvolta in prima persona Tataranni, la quale riuscirà a risolverli grazie alla sua bravura e alla sua intelligenza fuori dal comune.

Ci sarà spazio anche per le nuove vicende sentimentali del personaggio interpretato con successo da Vanessa Scalera. Al termine della prima stagione, gli spettatori sono stati lasciati con un punto interrogativo, legato al bacio che c'è stato tra Imma e Calogiuri.

Cosa succederà in questo secondo capitolo? La Tataranni continua ad essere sposata con suo marito Pietro ma, non si esclude che dopo il bacio con Calogiuri, possa scoprire di provare dei nuovi sentimenti nei confronti del suo collega.

Arriva Domenico Paradiso: le prime anticipazioni su Imma Tataranni 2

E poi ancora, le anticipazioni di questa seconda stagione della fiction di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo personaggio.

Trattasi di Domenico Paradiso e sarà interpretato dall'attore e comico Dino Paradiso, che in passato ha partecipato a diverse trasmissioni televisive come Made in Sud e Colorado.

"È stata una chiamata inaspettata", ha ammesso l'attore che sfrutterà al meglio questa vetrina per affermarsi sempre più anche nel mondo delle fiction.