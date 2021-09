Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo la sua messa in onda su Rai 1 e i retroscena legati alle nuove puntate rivelano che ci saranno nuovi clamorosi e avvincenti colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita, dopo l'addio finale di sua moglie Marta, che ormai ha scelto di intraprendere un nuovo percorso lontano da lui. Spazio anche ai tormenti di Agnese: per la donna arriverà il momento di scoprire le bugie del marito e non sarà facile passarci sopra.

Vittorio Conti ritrova anche l'amore: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, i retroscena legati alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda prossimamente, durante la stagione autunnale su Rai 1, rivelano che ci saranno delle importanti novità per Vittorio Conti.

Dopo aver scelto di dare una sferzata alla sua vita dal punto di vista lavorativo, dedicandosi anima e corpo all'amato grande magazzino e apportando tutta una serie di novità, per Conti sarà il momento di dedicarsi anche all'amore.

Come è stato svelato dallo stesso Alessandro Tersigni in una recente intervista, ci sarà una donna che riuscirà a fargli provare delle sensazioni e delle emozioni forti, che Vittorio non provava mai da parecchio tempo.

In questo modo, quindi, tale persona farà battere di nuovo il cuore all'aitante Conti, lo scapolo d'oro di questa sesta stagione della soap.

Tre donne potrebbero conquistare Vittorio Conti

Ma chi sarà la protagonista femminile de Il Paradiso delle signore 6 che farà innamorare Vittorio?

I retroscena sulle trame delle prossime puntate rivelano che ci saranno tre donne pronte a fargli perdere la testa.

Trattasi di Gloria e Beatrice, entrambe molto presenti nella vita di Conti sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista affettivo e personale.

La terza donna di cui potrebbe innamorarsi Vittorio nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso 6 è Tina Amato, rientrata anche lei da poco in città e con un segreto da svelare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, i retroscena della sesta stagione della soap, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Agnese.

Agnese in crisi per colpa del marito: retroscena Il Paradiso 6

La donna, infatti, si ritroverà a fare i conti con le bugie del marito Giuseppe che non le ha mai confessato di avere avuto un'amante e soprattutto un'altra figlia che vive in Germania.

Il colpo di scena si verificherà nel momento in cui l'amante di Giuseppe tornerà a sorpresa a Milano con la bambina e, in quel momento, ad Agnese crollerà il mondo addosso.

La donna sarà in forte crisi, trovandosi al fianco di un uomo che le ha mentito per tutto questo tempo e verso il quale comincerà a nutrire sempre più dubbi e sospetti.