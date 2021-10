A meno di tre settimane dall'inizio del GF Vip 6, Lulù appare sempre più gelosa e possessiva nei confronti di Manuel. Dopo aver reagito male ad un massaggio che il ragazzo ha fatto a Sophie, la principessa si è indispettita perché quello che reputa il suo fidanzato ha accettato la zuppa che Soleil gli ha offerto. Supportata dalla sorella Clarissa, Hailé Selassié ha chiesto a Bortuzzo di evitare Sorge: questo atteggiamento oppressivo, sta portando molti spettatori del reality a spronare il 22enne a mettere subito fine alla relazione a loro avviso "tossica" che sta vivendo.

Altra scenata di gelosia al GF Vip

Si frequentano da una decina di giorni, ma agli occhi degli spettatori del GF Vip Lulù e Manuel sembrano una coppia sposata vicina alla separazione. La ragazza, infatti, continua a mostrarsi gelosissima del nuotatore, tanto da fargli una scenata ogni volta che qualche bella compagna d'avventura gli si avvicina in modo innocuo.

A supportare Hailé Selassié in questo atteggiamento forse un po' troppo esagerato, è Clarissa, che non perde occasione per sottolineare quanto Soleil o Sophie stiano cercando di far allontanare la sorella dal bel Bortuzzo.

L'altra sera, ad esempio, Lucrezia ha messo il muso dopo aver visto quello che considera il suo fidanzato accettare di buon grado la zuppa che Sorge gli aveva offerto per cena.

Dopo essersi isolata per qualche minuto, la principessa ha esposto al 22enne i motivi del suo malcontento, e molti fan del reality si sono detti scioccati dalle sue parole.

I commenti del web sulle principesse del GF Vip

In un video che sta facendo il giro dei social network, si vede Lulù suggerire a Manuel di non parlare più con Soleil perché secondo lei sarebbe una persona razzista (con riferimento alla frase "non urlate che sembrate tante scimmie" che Sorge ha detto in un momento di tensione).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra i tanti fan del GF Vip che hanno commentato questo dialogo tra i "piccioncini" della sesta edizione, spiccano quelli di chi si è detto sconvolto dall'eccessiva gelosia della giovane, che solo dopo qualche bacio starebbe cercando di allontanare da Bortuzzo tutte le belle donne della casa.

"Lo sta esaurendo, è pieno. Lo sta asciugando perché ha accettato il cibo da Soleil un'ora fa.

Ha 12 anni", "Lulù pensa che Soleil sia razzista, ci ha litigato e ora pretende che Manuel non debba interagire con lei. Ma questa è follia", "Lulù è inc.. perché lui ha accettato la zuppa di Soleil? Ma è fuori di testa", "Sono sconcertata da quello che Lucrezia sta dicendo a Manuel", questi sono solo alcuni dei messaggi apparsi su Twitter la sera del 30 settembre.

Attesa per il ritorno di Aldo nella casa del GF Vip

A dare man forte a Lulù in questa situazione, è stata Clarissa, che le telecamere del GF Vip hanno sorpreso mentre spingeva la sorella ad allontanare Manuel dalle coinquiline che potrebbero mettere in crisi il loro rapporto.

"Lei dice che Sophie sta cercando di mettersi in mezzo chiedendo a lui l'iqos e poi la felpa e anche Soleil vuole farli litigare perché ha chiesto a Bortuzzo di assaggiare la sua zuppa", questo commento social riassume il discorso forse un po' troppo esagerato che le principesse hanno fatto.

Come se non bastasse, il nuotatore continua a lanciare segnali di insofferenza: da quando Aldo è rientrato in casa (anche se si trova isolato fino a venerdì sera), il giovane non fa che stare vicino al vetro che li separa nell'attesa che torni definitivamente.

In un video che ha fatto il giro della rete, si vede Montano dire a Manuel che è disposto a cedere il suo letto a Lulù per lasciarli soli, ma il 22enne fa ripetutamente "no" con la testa e con il dito, come a mettere in chiaro che sarà lui la persona con la quale condividerà le prossime nottate.