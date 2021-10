L'appuntamento in prima visione con la soap Love is in the air è confermato nella settimana che va dall'11 al 16 ottobre 2021, con nuovi episodi inediti. Le anticipazioni rivelano che Eda continuerà a portare avanti il suo "piano diabolico" con Deniz: la speranza è quella che Serkan possa ingelosirsi al più presto e tornare dalla sua amata. A tal proposito, però, l'architetto comincerà ad avere dei seri dubbi sul rapporto tra Deniz e Yildiz.

Eda prova a far ingelosire Serkan: trame Love is in the air 11-16 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Love is in the air fino al prossimo 16 ottobre 2021, rivelano che Eda è decisa e convinta a portare avanti il suo piano.

Spera in tutti i modi che Serkan possa ricordarsi al più presto di lei e delle forti emozioni e sensazioni che hanno vissuto insieme, prima di quel maledetto incidente che ha stravolto la vita dell'architetto.

A tal proposito, quindi, la giovane Yildiz deciderà di provare a far ingelosire il giovane architetto e chiederà così a Deniz di essere suo complice.

L'uomo, quindi, organizzerà un incontro con Serkan: i due si ritroveranno a bere un caffè insieme e, proprio in questa occasione, Deniz rivelerà all'architetto come è nato il suo amore con Eda. In questo modo, però, non farà altro che suscitare i dubbi dell'architetto che comincerà ad avere dei sospetti su questo amore nato all'improvviso.

Eda e Deniz pronti per il matrimonio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché col passare del tempo Deniz si renderà conto di essere innamorato per davvero di Eda.

A differenza della ragazza, lui vorrebbe costruire qualcosa insieme e sta portando avanti questa situazione non solo per far ingelosire Serkan, ma soprattutto per provare a conquistare il cuore della giovane Yildiz.

Le anticipazioni di Love is in the air dall'11 al 16 ottobre 2021, rivelano che così i due annunceranno di essere pronti per il fatidico matrimonio.

Eda e Deniz, quindi, si diranno pronti a convolare a nozze al più presto: l'ennesimo stratagemma con il quale la ragazza spera che il suo ex Serkan possa ingelosirsi e in questo modo far accendere la lampadina dei ricordi del loro passato insieme.

Alexander e Ayfer ai ferri corti: anticipazioni Love is in the air al 16 ottobre

Al contrario, invece, Deniz spererà che la sua unione con Eda possa concretizzarsi per davvero e diventare così a tutti gli effetti, marito e moglie.

E poi ancora gli spoiler delle prossime puntate di Love is in the air in onda fino al 16 ottobre 2021 rivelano che il clima tra Alexander e Ayfer non sarà affatto dei migliori.

Lo chef comincerà ad essere stufo dei malumori e delle continue critiche da parte della zia di Eda e, per questo motivo, proverà a sfogarsi con Aydan. Intanto Ayfer scoprirà il piano segreto che hanno messo a punto Eda e Deniz e non la prenderà affatto bene.