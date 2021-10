Prosegue l'appuntamento con la soap opera Love is in the air, che tornerà in onda anche nella settimana che va dall'11 al 16 ottobre 2021, in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera rivelano che Eda porterà avanti il suo piano per cercare di far ingelosire Serkan e, in questo modo, risvegliare in lui gli episodi del passato che sembrano essere ormai cancellati definitivamente.

La programmazione di Love is in the air nel daytime di Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap opera turca di Canale 5, rivelano che è confermato l'appuntamento dal lunedì al venerdì alle ore 16:55 circa.

Al sabato pomeriggio, invece, la soap sarà trasmessa in anticipo, alle ore 15:45 al termine del programma Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo e prima di Verissimo.

Le trame delle nuove puntate di Love is in the air, in programma su Canale 5 fino al prossimo 16 ottobre 2021, rivelano che Eda e Deniz continueranno a far credere di essersi fidanzati a tutti gli effetti.

Un piano messo a punto per far sì che Serkan possa ingelosirsi e, in questo modo, che provi a riconquistare di nuovo il cuore della donna.

Piril confessa di essere incinta

Deniz, così, inviterà il giovane architetto a prendersi un caffè insieme e gli racconterà nei dettagli come è nato questo amore tra lui e Eda.

In questo modo, però, non farà altro che destare ancora di più i sospetti dell'architetto che comincerà ad avere delle perplessità.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate della soap turca in onda nella settimana 11-16 ottobre 2021, rivelano che Piril deciderà finalmente di confessare ad Engin di essere in dolce attesa di un bambino.

Nel frattempo Ferit cercherà di fare il possibile per ricucire di nuovo il suo rapporto con Ceren ma non riuscirà ad ottenere grandi risultati.

Deniz vuole allontanare Eda da Serkan: trame Love is in the air 11-16 ottobre

Il motivo? La donna si renderà conto di essere innamorata di Deniz che, a sua volta, prova un reale sentimento nei confronti di Eda nonostante la "messa in scena" che stanno portando avanti in queste settimane per far ingelosire Serkan.

E poi ancora, Eda si ritroverà da sola con l'architetto e cercherà in tutti i modi di far riaffiorare in lui i ricordi di quello che hanno vissuto insieme e dei bei momenti trascorsi l'uno al fianco dell'altro.

Peccato, però, che anche questa volta l'esito finale non sarà positivo: Serkan sembra aver completamente rimosso dalla sua mente ogni tipo di ricordo che lo lega a Yildiz.

Le trame di Love is in the air fino al 16 ottobre 2021, inoltre, rivelano che Deniz escogiterà un piano segreto: vorrà conquistare davvero Eda e, in questo modo, allontanarla definitivamente da Serkan.