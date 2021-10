Scopriamo quali avvenimenti ci riserveranno le puntate di Beautiful che andranno in onda la prossima settimana dall'11 al 16 ottobre 2021 su Canale 5 alle13:40.

Momenti difficili attendono la giovane Steffy che sarà allontanata dalla figlia, la piccola Kelly. La giovane donna viene accusata dal ex marito di fare abuso di farmaci e per questo di non essere più in grado di occuparsi della loro bambina. Steffy dovrà scontrarsi con tutta la famiglia di Liam chem riunita al completom la ostacolerà e non le permetterà di vedere la bambina.

Ecco il riassunto di cosà accadrà nei prossimi giorni nei singoli episodi.

Anticipazioni puntata di lunedì 11 ottobre 2021

Thomas è convinto che Liam sia l'unico colpevole del periodo di sofferenza e difficoltà che sta passando Steffy. Secondo Thomas infatti, Liam non lascerebbe spazio alla ex moglie e ostacola ogni possibile sua relazione con altri uomini.Thomas è convinto che le problematiche di Steffy siano tutte da imputare a Liam e tenta di convincere Hope del suo pensiero.

Spoiler di martedì 12 ottobre 2021

Liam accusa la ex moglie di avere una forte dipendenza dai farmaci oppiacei. Steffy si sente profondamente ferita per le accuse dell'uomo e tenta di difendersi e giustificare le sue azioni. Tuttavia, Liam è determinato: non ritiene più la donna capace di prendersi cura della loro piccola Kelly ed è per questo che ha preso con sè la bambina.

Cosa accade mercoledì 13 ottobre 2021

Steffy, disperata, si confida con Thomas. La donna accusa Liam di aver approfittato del fatto che lei stesse dormendo per sottrarle la bambina. Non intende accettare un simile comportamento dall'ex marito.

Trama puntata di giovedì 14 ottobre 2021

Steffy rivuole la sua piccola Kelly. Tuttavia, trova contro di sè tutta la famiglia di Liam riunita.

Hope e Brooke sostengono Liam e la sua posizione. Tutti, all'unanimità, ritengono che Steffy non debba occuparsi di Kelly finchè non avrà intrapreso e concluso un periodo di disintossicazione dai farmaci di cui, secondo loro, lei abusa.

Venerdì 15 ottobre 2021

Steffy è sempre più infuriata, inveisce contro Liam, Hope e Brooke.

Rivuole la piccola Kelly ed inizia a cercarla per tutta la casa, la chiama per nome ed urla. La donna non vuole sentire ragioni, lei si sente perfettamente in grado di occuparsi di sua figlia e la rivuole con sé. Lo scontro tra Steffy e Liam si fa serrato.

Beautiful anticipazioni puntata di sabato 16 ottobre 2021

Steffy è ormai disperata, cerca invano la bambina in ogni stanza, senza però trovarla. La chiama, ma lei non risponde. Hope ha affidato i bambini a Donna, la piccola Kelly quindi non è in casa. Cresce lo sbigottimento di Steffy. Nel frattempo, Thomas corre ad avvisare Ridge sullo stato di salute della sorella e lo informa anche del fatto che Liam gli ha sottratto la piccola Kelly. Ridge appare parecchio preoccupato e spaventato.