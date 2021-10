Le anticipazioni della soap opera Love is in the Air sono ricche di novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 18 al 22 ottobre, Selin Atakan e Deniz Saraçhan faranno di tutto pur di tenere lontani Eda e Serkan, ma non ci riusciranno.

Nel contempo Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) e Ayfer Yıldız (Evrim Doğan) si recheranno da Alexander per avere un confronto, durante il quale accadrà l'impensabile. La madre di Serkan, infatti, perderà la pazienza e colpirà Alexander alla testa con una bottiglia.

Spoiler Love is in the Air: Eda si perde in mezzo alla neve

Nelle prossime puntate di Love is in the Air, Eda sarà impegnata a lavorare al progetto dell'Art Life, mentre Selin e Deniz faranno di tutto pur di evitare che Yildiz e Bolat passino del tempo insieme fuori dall'ufficio, tanto da annullare la presentazione.

Intanto Serkan tornerà a Istanbul, per aiutare Eda a completare il lavoro al meglio. In seguito l'imprenditore organizzerà una bella festa a sorpresa per il compleanno di Selin, durante la quale Eda sarà assai angosciata e disperata: la donna deciderà di assentarsi per stare da sola e andrà a camminare in mezzo alla neve, dove poco dopo si perderà.

Aydan colpisce Alexander alla testa con una bottiglia

Ayfer e Aydan scopriranno che Alexander ha un'altra ammiratrice, così andranno subito ad affrontarlo, ma durante il confronto accadrà qualcosa di assai inaspettato. Ayfer cercherà di parlare con l'uomo, ma la conversazione prenderà una brutta piega quando Aydan, furiosa, colpirà improvvisamente l'uomo in testa con una bottiglia.

Subito dopo lo chef cadrà a terra e perderà i sensi, dando l'impressione di essere morto.

Nel frattempo la festa di Selin proseguirà senza problemi e la donna si appresterà a spegnere le candeline della sua torta, ma non ci vorrà molto prima che tutti i presenti si accorgano dell'assenza di Eda. Sarà così che tutti quanti andranno a cercare la donna scomparsa, lasciando da sola la festeggiata.

Selin e Deniz si baciano

Selin sarà notevolmente addolorata per essere rimasta da sola durante la festa del suo compleanno, sarà così che al suo fianco giungerà Deniz. In un momento di sconforto, la festeggiata si lascerà andare e bacerà Saraçhan. Eda, intanto, sarà ancora nel bosco: in realtà, la giovane sarà alla ricerca della collana e dell'anello di Serkan, ma in un momento di distrazione cadrà e si farà male al ginocchio.

Poco dopo, Eda verrà ritrovata proprio dal suo amato Bolat, il quale la prenderà in braccio e la porterà in salvo in una baita disabitata. I due si confronteranno e parleranno fino ad addormentarsi l'una nelle braccia dell'altro, per poi essere svegliati all'improvviso da Selin e Deniz.

Serkan confessa a Engin di essere ancora innamorato di Eda

Piril Baytekin (Basak Gumulcinelioglu) dovrà affrontare una gravidanza alquanto complicata e sarà colta da continui cambiamenti d'umore. Più tardi Serkan avrà un duro scontro con Eda sul lavoro, poi l'uomo si confiderà con Engin e gli dirà di essere ancora molto innamorato di Eda e di non riuscire a starle lontano.

Ayfer e Aydan decideranno di confessare a Seyfi di aver ucciso Alexander, sarà così che tutti e tre si recheranno al ristorante, ma inaspettatamente non troveranno il corpo dello chef. Poco dopo la polizia si recherà a casa di entrambe le donne: Aydan sarà assai in ansia e penserà di andarsene subito da Istanbul, mentre Ayfer non sarà tanto convinta con la decisione della sua complice.