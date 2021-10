Gli spoiler della famosa soap opera turca 'Love is in the air', dal titolo originale Sen Çal Kapımı, sono ricchi di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 4 al 9 ottobre, Eda farà di tutto pur di far tornare la memoria al suo amato Serkan: la donna avrà una particolare idea, con la quale sarà convinta di stimolare i ricordi dell'uomo, così lo bacerà all'improvviso. Il gesto della donna non avrà il successo sperato, anzi porterà Serkan a prendere una decisione assai inaspettata.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan chiede a Selin di diventare sua moglie

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Ayfer, Alexander e Aydan incontreranno tutto lo staff dell'Art Life presso il locale di Deniz, per festeggiare insieme il ritorno di Serkan Bolat. Nel frattempo, Erdem farà una scommessa con Melek e Leyla, essendo estremamente convinto di vincerla. Eda, intanto, organizzerà il suo piano: la donna penserà di baciare Serkan, allo scopo di far tornare la memoria all'uomo. Sarà così che la bella Yildiz prenderà coraggio e bacerà il suo amato, con la speranza che l'emozione possa risvegliare in lui dei ricordi, ma l'uomo avrà la reazione contraria e poco dopo penserà di fare la proposta di matrimonio a Selin.

Serkan, infatti, sarà ancora convinto che Selin sia la sua attuale fidanzata, così chiederà alla donna di sposarlo.

Eda vuole dimenticare Serkan

Eda sarà molto angosciata dal fatto che il suo amato Serkan non abbia ancora recuperato la memoria, l'umore della donna non farà altro che peggiorare quando l'uomo chiederà a Selin di diventare sua moglie.

Dopo aver scoperto della decisione dell'imprenditore, Eda deciderà di cambiare vita e di dimenticare Serkan una volta per tutte, ma i suoi amici non saranno d'accordo con lei, pensando che la storia d'amore tra lei e Bolat non possa finire in questo modo. Nel frattempo, il ritorno di Selin creerà alcuni problemi tra Ceren e Ferit, poiché romperà gli equilibri della coppia.

Aydan e Alexander, invece, si godranno il loro amore, ma non diranno nulla a Eda, per evitare di ferirla.

Selin organizza un diabolico piano

Engin e Piril chiariranno tutti i loro problemi e si confronteranno riguardo l'idea di avere un bambino. Nel frattempo, Selin metterà in atto un piano diabolico: l'ex fidanzata di Serkan, contatterà una donna sconosciuta e la manderà a casa dell'uomo, per eliminare ogni riferimento a Eda, così da evitare che l'uomo possa ricordarsi di lei in qualche modo. Poco dopo, Yildiz arriverà presso l'abitazione di Bolat e troverà tutte le sue cose impacchettate: la giovane fioraia non riuscirà a contenere la rabbia e scoppierà in un pianto liberatorio. Poi, a causa della stanchezza, Eda si addormenterà nel letto del suo amato.

Quando l'uomo rientrerà a casa e la vedrà, penserà che abbia sbagliato appartamento e contatterà Engin.

Erdem vince la scommessa con Melo e Leyla

Eda sarà sempre più turbata dall'atteggiamento di Serkan e si scontrerà con l'uomo. Intanto Bolat darà alcuni consigli a Engin riguardo a Piril, mentre Erdem si presenterà a casa di Ayfer e Melek per ricevere il suo premio, poiché sarà lui il vincitore della scommessa fatta in precedenza con Melo e Leyla. In seguito Deniz avrà una bella idea e proporrà a Eda, Ferit e Ceren di prendersi alcuni giorni di vacanza. I quattro, però, saranno ignari del piano organizzato da Aydan Bolat (Neslihan Yeldan), la quale farà in modo che Serkan e Selin si rechino nello stesso luogo.

Sarà così che la bella Yildiz si troverà faccia a faccia con il suo amato e la sua "finta fidanzata".

Ceren si rende conto di provare dei sentimenti per Deniz

Ayfer uscirà per un appuntamento galante insieme ad Alexander, ma l'uomo avrà un comportamento assai inusuale e maleducato, poiché continuerà a distrarsi e a messaggiare con Aydan. La zia di Eda farà molta fatica ad accettare la situazione, così interromperà l'uscita all'improvviso. Successivamente Alexander ripenserà al suo atteggiamento e vorrà farsi perdonare, così penserà di rimediare con un nuovo appuntamento, ma l'uomo farà uno sbaglio e spedirà l'invito ad Aydan, la quale sarà assai felice per la proposta e accetterà subito. Nel frattempo Ceren e Ferit saranno, ormai, ai ferri corti: la donna si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Deniz, ma non riuscirà a confessarlo al suo compagno.

Sarà così che, per discolparsi, Ceren accuserà Ferit di amare ancora Selin.

Ceren e Ferit si lasciano

Ceren si lascerà definitivamente con Ferit e poi dichiarerà il suo amore a Deniz, nonostante sappia che l'uomo provi dei sentimenti per Eda. Alexander, intanto, racconterà ad Ayfer di aver spedito inconsapevolmente l'invito per la cena ad Aydan, anziché a lei: la donna non reagirà tanto bene alla vicenda e lo caccerà via. In seguito, presso l'Art Life, si concluderanno i preparativi per la nuova campagna pubblicitaria, mentre Serkan sarà desideroso di recuperare i ricordi dell'ultimo anno e penserà di farsi aiutare proprio da Eda. Quest'ultima cercherà di superare i vecchi malintesi e accetterà di aiutare Bolat, così gli racconterà della loro notte romantica, trascorsa a guardare le stelle.

Sarà proprio in quel momento che Serkan sarà colto da qualche ricordo, ma l'idillio tra i due non durerà molto. Poco dopo, infatti, Eda sarà colta dalla disperazione, poiché scoprirà che Selin ha ricevuto l'anello di fidanzamento da Bolat.