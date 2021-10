Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', che racconta gli amori, le passioni e i tormenti dei dipendenti di un immaginario centro commerciale di Milano. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 18 al 22 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di salute di Tina, sull'impegno di Vittorio nella realizzazione del film con Brivio, sull'interesse di Salvatore per Anna e sulla vicinanza di Umberto e Flora.

Gloria dà le dimissioni

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Tina inizierà le cure per la voce nella speranza di riuscire a guarire in tempo per partecipare al film che le ha proposto Vittorio. Irene farà di tutto per convincere Stefania a rimanere a casa con lei, mentre Veronica chiederà a Gemma di scusarsi con la figlia del compagno. Adelaide farà assumere Marcello al Circolo per metterlo in difficoltà, ma il giovane se la caverà benissimo dal primo giorno. Paola annuncerà alle altre Veneri che Flora indosserà una delle loro divise per studiare la clientela più da vicino. Gloria ritornerà al Paradiso per dare le sue dimissioni. Più tardi, la donna sparirà temporaneamente, facendo preoccupare Ernesta che, allarmatasi, informerà Armando.

Non sapendo cosa fare, l'uomo chiederà aiuto a Don Saverio, riuscendo a trovare Gloria prima che questa lasci Milano. Salvatore consiglierà a Tina di rivelare a Vittorio i suoi problemi di salute, in modo da evitare ulteriori equivoci. Nel frattempo, l'Amato continuerà a corteggiare Anna senza sapere che la giovane non si ritiene degna delle sue attenzioni

Vittorio invita Tina ad esibirsi

Nel tentativo di convincere Tina a partecipare al film, Vittorio riuscirà a convincere Brivio a cambiare la sceneggiatura della pellicola.

Più tardi, il Conti chiederà a Tina di esibirsi al Circolo di fronte ad Orlando e al produttore. Contravvenendo ai consigli del medico, la cantante si esibirà al Circolo per poi, avere dei forti bruciori alla gola. Allarmata dalla situazione, Tina si rivolgerà al medico che le dirà che l'unica soluzione per sanare le sue corde vocali è quella di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Non sapendo più cosa fare, l'Amato telefonerà a Vittorio, informandolo di non poter più partecipare al film e di aver lasciato il marito Sandro. Umberto e Flora si avvicineranno sempre di più spinti da una forte attrazione reciproca. Grazie all'aiuto di Maria e Agnese, Flora riuscirà a presentare la nuova linea di abbigliamento del Paradiso.