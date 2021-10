La soap opera intitolata Love is in the air (in lingua originale Sen Çal Kapımı) che in Turchia ha chiuso i battenti con un finale mozzafiato, continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 16:55, mentre il sabato dalle ore 15:45 fino alle 16:30.

Nella puntata che i telespettatori potranno vedere il 16 ottobre 2021, i due protagonisti assoluti Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) si daranno un bacio, nonostante i numerosi tentativi da parte di Selin Atakan (Bige Önal) e Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) alleati a loro insaputa per farli allontanare in modo definitivo.

Il ricco architetto, anche se si mostrerà sempre più attratto fisicamente dalla giovane studentessa, non riuscirà al momento ad avere alcun ricordo del suo ultimo anno di vita.

Spoiler Love is in the air, del 16 ottobre: Eda turbata dopo essere stata messa alle strette da sua zia Ayfer

Anche il 107° episodio della serie tv in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset sabato 16 ottobre 2021 e che fa compagnia al pubblico italiano dal periodo estivo, Eda farà fatica a nascondere il suo evidente turbamento dopo essere stata messa alle strette da sua zia Ayfer (Evrim Doğan). In particolare la giovane studentessa inizierà a preoccuparsi, quando si renderà conto effettivamente di avere soltanto una settimana di tempo a disposizione per riuscire a far tornare la memoria (persa in seguito di un terribile incidente aereo) al suo amato Serkan.

A un certo punto la giovane studentessa, durante una passeggiata, si troverà nei pressi della sua caffetteria preferita, e al suo interno troverà proprio il ricco architetto da solo: purtroppo Serkan non avrà alcun ricordo nemmeno dei momenti trascorsi nel locale in cui Eda lo sorprenderà.

Selin teme un ritorno di fiamma tra Serkan e la giovane Yildiz dopo averli visti baciare

Il giorno dopo Serkan, proprio quando lui e la giovane Yildiz dovranno ricevere il signor Yildirim nell’ufficio dell’azienda Art Life, si riavvicineranno scambiandosi un bacio improvviso sotto lo sguardo incredulo di Selin: quest’ultima entrerà subito in crisi poiché avrà il timore che potrebbe esserci presto un ritorno di fiamma tra il suo promesso sposo e la sua rivale in amore.

Intanto il cliente inviterà l'intero staff dell’Art Life a recarsi nel suo albergo, dopo la presentazione che si terrà il giorno seguente. Per conoscere ulteriori sviluppi occorre attendere le anticipazioni degli episodi successivi.