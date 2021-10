Ci sarà una svolta del tutto inaspettata nella famiglia Pasamar nelle prossime puntate italiane della soap opera Una vita. Felicia (Susana Soleto) dopo la vendita del ristorante Nuovo Secolo XX e a seguito del decesso di Ildefonso Cortes (Cisco Lara) accetterà la storia d’amore tra sua figlia Camino e la pittrice Maite Zaldua, tornata ad Acacias 38 proprio grazie a lei.

La moglie di Marcos Bacigalupe (Marcial Álvarez) inoltre darà la sua approvazione alla consanguinea, quando la sorprenderà in procinto di partire con la propria amata.

Una vita, spoiler: la morte di Ildefonso, Camino preoccupata per non ricevere notizie da Maite

Le anticipazioni di ciò che succederà negli episodi dello sceneggiato in programmazione su Canale 5, dicono che i telespettatori assisteranno al ricongiungimento di Camino e Maite. La giovane Pasamar prima di riavere al proprio fianco colei che non ha smesso di amare entrerà in crisi con il marito Ildefonso, nell’istante in cui chiunque a causa di Anabel saprà che è sterile a causa della guerra. Il marchesino nonostante avrà il sostegno della moglie farà i conti con il rimprovero del nonno, che lo costringerà a rimediare al torto fatto a Camino se non vorrà essere ripudiato da lui pubblicamente.

Ildefonso purtroppo dopo essere scomparso per diversi giorni, verrà ritrovato senza vita nei pressi di un fiume.

La giovane Pasamar oltre a essere distrutta per la morte del consorte, non nasconderà la sua preoccupazione per il fatto di non avere più alcuna notizia da parte di Maite.

La giovane Pasamar in procinto di lasciare Acacias con Maite, Felicia fa pace con la figlia

Nel contempo Felicia dopo aver avuto l’ennesimo litigio con la figlia non rifiuterà soltanto la proposta di nozze di Marcos, visto che sarà decisa ad andarsene via dal quartiere iberico non appena affiderà la gestione del ristorante Nuovo Secolo XX a Sabina e Roberto Olmedo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In seguito Bacigalupe si sposerà con Felicia ma quando non si troveranno ad Acacias 38, mentre Camino farà un sospiro di sollievo non appena busserà alla sua porta Maite: Anabel verrà a conoscenza del ritorno dell’artista parigina nel quartiere iberico, e su richiesta della stessa si vedrà costretta a non dirlo a nessuno.

A questo punto la giovane Pasamar vorrà rifarsi una nuova vita con Maite a Parigi: prima di partire, Camino non vorrà dire alla madre della sua partenza nonostante la sua amata non sarà d’accordo.

Felicia si presenterà nell’abitazione della figlia quando sarà intenta a preparare i suoi bagagli: in tale circostanza l’ex ristoratrice vuoterà il sacco riuscendo a fare pace in modo definitivo con la figlia Camino, dopo averle detto che in realtà Maite si trova nuovamente ad Acacias 38 per merito suo.