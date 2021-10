Lo sceneggiato di origini turche Love is in the air (Sen Cal Kapimi) che in pochissimo tempo ha fatto breccia nel cuore di milioni telespettatori, continua a essere una delle Serie TV più seguite della rete ammiraglia Mediaset. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 18 al 23 ottobre 2021, svelano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) riuscirà a rintracciare e a mettere in salvo la sua amata Eda Yildiz (Hande Erçel), quando la stessa farà perdere le proprie tracce durante una passeggiata.

Anticipazioni Love is in the air, sino al 23 ottobre: Eda crede che Serkan stia recuperando la memoria

Anche gli episodi della soap opera in programmazione sul piccolo schermo italiano da lunedì 18 a sabato 23 ottobre 2021, faranno vivere senza ombra di dubbio delle intense emozioni ai fan. Dagli spoiler si evince che Serkan rimetterà piede a Istanbul per dare una mano a Eda a realizzare un nuovo progetto per l’azienda Art Life. Quest’ultima vedrà riaccendersi una speranza nel gesto del ricco architetto nei suoi confronti, poiché crederà che i suoi tentativi per fargli recuperare la memoria perduta per via di un incidente aereo stiano dando finalmente i suoi frutti.

A questo punto la giovane studentessa approfitterà dell’occasione per cercare di far ingelosire il suo amato, servendosi ancora della complicità del suo amico d’infanzia Deniz (Sarp Can Köroğlu), che fingerà di essere il suo fidanzato con l’obiettivo di riuscire a conquistarla.

La giovane Yildiz si perde in mezzo alla neve, Selin finge di aver avuto un incidente

Intanto Bolat sarà impegnato a organizzare una festa romantica a sorpresa per il compleanno di Selin (Bige Önal), con la convinzione che sia ancora la sua fidanzata. Eda non la prenderà affatto bene, visto che farà fatica a nascondere la sua evidente delusione.

Dopo essere uscita da sola col buio e in mezzo alla neve, la giovane Yildiz sparirà nel nulla destando parecchie preoccupazioni. Selin, in preda alla rabbia, finirà per scambiarsi un bacio con il suo alleato Deniz.

Serkan dopo aver ritrovato Eda per fortuna sana e salva, trascorrerà la notte con la stessa in una casa disabitata.

A sorprendere insieme l’architetto e la studentessa, mentre dormiranno abbracciati, saranno Deniz e Selin. Quest’ultima, sempre più infastidita dal riavvicinamento tra il suo promesso sposo e Eda, architetterà una messinscena per niente piacevole: la diabolica donna disposta a tutto per convolare a nozze con Serkan gli farà credere di aver avuto un incidente in automobile per far sì che si prenda cura di lei.