Sono sempre più numerosi i colpi di scena nella soap opera turca Love is in the air. Nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 il 7 ottobre 2021 ci saranno i presupposti per vedere Serkan Bolat (Kerem Bürsin) recuperare i ricordi persi a seguito di un incidente in cui è stato coinvolto. L’architetto dopo aver deciso di sposare la sua ex Selin Atakan (Bige Önal), si riavvicinerà finalmente alla sua promessa sposa Eda Yildiz (Hande Erçel) e trascorreranno dei giorni di relax.

Ayfer (Evrim Doğan) invece si arrabbierà con lo chef Alexander Zucco (Hakan Karahan), quando verrà a sapere che il suo corteggiatore non ha chiuso i rapporti con Aydan Bolat (Neslihan Yeldan).

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 7 ottobre: Serkan e Eda hanno un incontro bizzarro

Gli spoiler della 98^ puntata della soap, in programma su Canale 5 giovedì 7 ottobre 2021 a partire dalle ore 16:55 circa, dicono che ci sarà tanto atteso riavvicinamento dei due protagonisti principali Serkan e Eda: sarà abbastanza bizzarro l’incontro tra la giovane studentessa e il ricco architetto, che avverrà nello stesso posto scelto senza saperlo, per far una vacanza con delle compagnie diverse.

Intanto Alexander avrà uno strano comportamento, poiché mentre si troverà fuori con Ayfer continuerà a sentirsi con Aydan tramite dei messaggi: anche se dimostrerà ancora una volta si saperci fare con le donne, lo chef farà infuriare la zia di Eda, la quale per la gelosia non ci penserà due volte a prendere le distanze da lui quando si renderà conto che sarà ancora in contatto con la signora Bolat.

Alexander cerca di farsi perdonare da Ayfer invitandola a cena, Ferit e Ceren si lasciano

Successivamente Alexander per convincere Ayfer a tornare tra le sue braccia le chiederà di cenare con lui, ma lo chef finirà per peggiorare la situazione, poiché - a causa di un errore + manderà l’invito ad Aydan, facendola esultare di gioia.

Anche tra Ferit (Çağrı Çıtanak) e Ceren (Melisa Döngel), non andrà nel verso giusto. In particolare quest’ultima dopo essersi accorta di provare ancora dei sentimenti per Deniz (Sarp Can Köroğlu), la donna dirà al suo fidanzato che lui non ha smesso di amare la sua ex Selin. Purtroppo Ceren e Ferit dopo aver discusso si lasceranno.

A questo punto la giovane avvocata dichiarerà il proprio amore a Deniz, pur sapendo che è innamorato della loro amica Eda, dopo che egli aveva finto di essere fidanzato con la studentessa per far ingelosire Serkan. In realtà Deniz spererà di riuscire a conquistare la sua amica d’infanzia e sarà proprio con questo stratagemma che Ceren capirà di amarlo.