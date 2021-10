Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’amore annunciano diversi colpi di scena interessanti. Nelle puntate che saranno trasmesse prossimamente in Germania, Robert Saalfeld e Cornelia Holle scopriranno di essere fratello e sorella e questa rivelazione li porterà a mettere in discussione la loro intera esistenza. Inoltre, poiché la donna non accetterà di rifarsi una vita con il cuoco in un altro paese, Robert prenderà una drastica decisione: lasciare il Furstenhof. La notizia verrà mal digerita anche da Ariane, la quale escogiterà un malefico per far cambiare idea a Robert.

A pagarne le conseguenze sarà proprio la signora Holle.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Robert e Cornelia scoprono di essere consanguinei

È da qualche tempo che si parla del nuovo triangolo amoroso che sta tenendo alta la curiosità dei telespettatori tedeschi della soap Sturm der liebe (titolo originale della soap conosciuta in Italia come Tempesta d’amore): quello di Cornelia, Robert, Ariane.

La dark lady perderà la testa per l'ex rampollo della famiglia Saalfeld e, per conquistare il suo cuore, metterà in atto diversi intrighi come quello di far credere al padre di Valentina e alla madre di Benni di essere consanguinei. Poichè Werner ebbe in passato una storia con la madre di Cornelia, per la dark lady è stato semplice falsificare un test del DNA per far credere a Robert e Cornelia di essere fratello e sorella.

L’esito dell’esame del DNA costringerà la coppia a mettere fine alla loro relazione d’amore.

Il padre di Valentina lascia il Furstenhof

Per Cornelia e Robert non sarà facile reprimere i sentimenti che provano l’una per l’altro. Il padre di Valentina, non riuscendo a immaginare un futuro senza la donna che ama alla follia, proporrà a Cornelia di fuggire insieme e di rifarsi una vita in una città dove nessuno li conosce.

Lei, però, gli farà capire che non la intriga l’idea di vivere una vita fatta di menzogne. Con il cuore a pezzi, il figlio di Werner deciderà di lasciare il lussuoso albergo bavarese. Una notizia che deluderà molto la signora Holle, ma anche la perfida Kalenberg.

Quest’ultima si metterà subito all'opera per impedire la partenza del padre di Valentina.

Scendendo nei particolari, la dark lady della soap Tempesta d’amore farà in modo che la sua rivale in amore abbia un incidente in moto e farà credere a tutti che la donna abbia tentato di togliersi la vita.

Spoiler Tempesta d'amore, trame puntate tedesche: Cornelia diventa latitante

La signora Holle negherà di aver tentato il suicidio, ma quando verrà trovata svenuta avendo ingerito molti farmaci, tutti inizieranno a credere che la donna abbia raccontato delle bugie. Solo Rosalie crederà alla versione dei fatti rilasciata dalla madre di Benni.

Michael e Robert, intanto, cercheranno di convincere Cornelia a sottoporsi a TSO: quando scopriranno il risultato, rimarranno scioccati e il medico deciderà di farla ricoverare subito in una clinica per presunto autolesionismo.

A questo punto Cornelia escogiterà un piano di fuga e la signora Engel la aiuterà a trovare rifugio in una capanna, ma le due donne non si accorgeranno di essere pedinate da Ariane. Quando quest’ultima racconterà a Robert del nascondiglio, il cuoco farà visita a Cornelia e cercherà di convincerla a farsi ricoverare in una clinica psichiatrica, anche se la donna andrà nel panico e scapperà di nuovo.