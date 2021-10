Cresce l'attesa da parte del pubblico di Rai 1 per la messa in onda di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la fiction con protagonista l'amatissima Vanessa Scalera che tornerà in onda questo autunno, dopo lo straordinario successo della prima stagione. Le riprese sono terminate da un po' di tempo e, in una recente intervista, la protagonista ha ammesso che in questa seconda serie ci saranno un bel po' di colpi di scena. Una cosa, però, è certa: la vita sentimentale e professionale di Imma, continuerà ad essere travagliata e molto movimentata.

Le prime anticipazioni sulle nuove puntate di Imma Tataranni 2

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Imma Tataranni 2 rivelano che la fiction sarà ambientata sempre a Matera.

Il sostituto procuratore più amato del piccolo schermo, si ritroverà così di nuovo alle prese con delitti da affrontare e cercare di risolvere, senza perdere di vista la sua vita sentimentale.

"Sentimentalmente è sempre incasinata", ha ammesso l'attrice nel corso di una recente intervista ammettendo che quest'anno si ritroverà a fare i conti anche con un rapporto decisamente più turbolento con sua figlia, di cui Imma non accetterà le sue nuove relazioni sentimentali.

Presenti nel cast Massimiliano Gallo (nei panni del marito di Imma), Alessio Lapice, Francesco Foti, Ester Pantano e Carlo Buccirosso.

La programmazione di Imma Tataranni 2 su Rai 1

Ma quando andranno in onda le nuove puntate di Imma Tataranni 2 in prima visione assoluta su Rai 1?

Le anticipazioni riguardanti la programmazione della fiction, rivelano che durante la presentazione dei palinsesti, i vertici della tv di Stato hanno annunciato la divisione in due parti della serie.

In pratica, 4 puntate dovrebbero andare in onda questo autunno e le restanti 4 puntate sono state annunciate per la stagione primaverile 2022.

La prima puntata di Imma Tataranni 2: ecco quando sarà trasmessa in tv

Intanto, però, Vanessa Scalera ha confermato la data di inizio di questa attesissima seconda stagione. La fiction, infatti, sarà trasmessa di martedì sera e la prima puntata è prevista il prossimo 26 ottobre 2021, in prime time alle 21:30 circa, subito dopo il game show I Soliti Ignoti.

Un appuntamento a dir poco imperdibile per tutti gli spettatori e fan di Imma Tataranni, che potranno seguire queste puntate inedite della seconda stagione, anche in streaming su tablet oppure cellulare, attraverso l'applicazione omonima free RaiPlay, che permette di seguire la fiction in qualunque momento lo desiderate.

Riuscirà Imma a ritrovare tutto il suo affezionato pubblico nel martedì sera autunnale di Rai 1? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.