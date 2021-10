Tra i protagonisti di Amici 21 vi è sicuramente il ballerino Raimondo Todaro che quest'anno è stato scelto da Maria De Filippi come nuovo professore della scuola più famosa d'Italia. Nel cast dello show di Canale 5 figura anche la sua ex moglie Francesca Tocca, che ormai da diversi anni veste i panni di ballerina professionista dello show. In questi giorni si sono rincorse diverse voci legate a un ritorno di fiamma tra i due, complice proprio la ritrovata vicinanza ad Amici, ma il ballerino intervistato a Verissimo non ha confermato questa voce.

Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e l'ex Francesca Tocca ad Amici 21?

Dallo scorso settembre Raimondo Todaro ha intrapreso il suo nuovo percorso professionale ad Amici 21, dopo aver scelto di abbandonare il cast di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci dove ha avuto modo di lavorare per 18 anni.

Todaro è diventato il nuovo prof di ballo della scuola di talento di Maria De Filippi, al fianco delle insegnanti storiche Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Un'avventura che è iniziata nel migliore dei modi per il ballerino, il quale ha avuto modo di ritrovare nel cast del talent show Mediaset, anche la sua ex moglie Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine.

I retroscena sul rapporto tra Raimondo e Francesca dopo l'addio

In queste ultime settimane, su diversi settimanali di gossip si sono rincorse voci legate a un ritorno di fiamma tra Raimondo e Francesca, complice proprio la ritrovata vicinanza all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Addirittura si vociferava che i due avessero scelto di tornare a vivere sotto lo stesso tetto con la loro bambina e quindi di mettere da parte i dissapori del passato, dovuti a un tradimento da parte di Francesca nei confronti del giovane ballerino.

Ma qual è la verità dei fatti? Sono tornati davvero insieme oppure no? È questa la domanda che si pongono i tanti fan della coppia Raimondo-Francesca e che si è posta anche Silvia Toffanin.

La verità di Raimondo Todaro a Verissimo: il ballerino frena su Francesca

Questo pomeriggio, infatti, la conduttrice ha avuto modo di ospitare a Verissimo il giovane coreografo e non è mancata la domanda legata al suo rapporto con Francesca Tocca.

Silvia Toffanin ha chiesto espressamente a Raimondo se c'è stato questo ritorno di fiamma con la madre di sua figlia oppure no ma Todaro non ha confermato (ma neppure smentito la notizia). "Bella domanda. Che cosa ti devo dire, da che mondo è mondo decide sempre la donna, quindi lo stai chiedendo alla persona sbagliata", ha dichiarato Todaro che per il momento ha preferito non sbilanciarsi più di tanto.