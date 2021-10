Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, che narra il contrastato e tormentato amore fra Florian e Maja, i protagonisti della 17^ stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 24 al 30 ottobre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'intervista a cui parteciperanno Christoph e Selina, sulle rivelazioni di Erik a Florian, sulla vittoria di Hildegard al concorso culinario, sul triangolo formato da Vanessa, Shirin e Max e sul ricatto di cui sarà vittima la Engel.

Florian non si fida di Cornelius

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Christoph riuscirà a convincere Selina a partecipare ad un'intervista in cui dovranno parlare della loro vita privata per colpire favorevolmente gli elettori. Per costringere la fidanzata ad accettare di sposarlo, l'albergatore chiederà al giornalista di chiedere alla donna quando si sposeranno. La risposta di Selina però non sarà quella che si aspettava il Saalfield. Intuendo che le menzogne potrebbero allontanarlo definitivamente da Florian, Erik deciderà di confessare al fratello di aver ricattato veramente Maja, negando però di essere il responsabile della truffa che rovinò suo padre. Florian rimarrà molto deluso dal fratello ma crederà alle sue parole.

Più tardi, il Vogt affronterà Cornelius, accusandolo di usare Erik come capro espiatorio. Fatto ciò, Florian incontrerà Maja e le prometterà di non rivelare al fratello il segreto di Cornelius a patto però che quest'ultimo non installi uno spyware nel suo pc.

Leentje impedisce ad Andrè di truccare il concorso

I Saalfield scopriranno che l'edificio in cui si sarebbe dovuto svolgere la finale della "La frusta d'oro" è andato in fiamme e si offriranno di ospitare l'evento al Furstenhof.

Nel frattempo, Alfons deciderà di comprare un regalo a Hildegard nel caso in cui la donna non dovesse vincere la competizione, rimanendoci male. Il concorso avrà luogo senza intoppi fino al giorno della finale in cui Leentje impedirà ad Andrè di corrompere la giuria per favorirla. In questo modo permetterà alla giusta vincitrice, Hildegard, di ritirare il primo premio.

Pur sentendosi umiliata dalla situazione, Vanessa accetterà di aiutare Max a conquistare Shirin, dandogli degli ottimi consigli. Quest'ultimo però non si accontenterà di questo e chiederà all'amica di regalargli i biglietti della sfilata che lei ha ricevuto dal suo famoso amico stilista, Marvin Von Storchheimer. Vanessa accetterà ma poi si recherà lei stessa alla sfilata insieme a Shirin. Rimasto solo, Max aspetterà tutta la sera il ritorno a casa di Shirin. Al rientro, quest'ultima si renderà conto dello sforzo dell'amico e inizierà a guardarlo con occhi diversi.

Nel tentativo di incentrare la sua campagna elettorale sulla protezione ambientale, Rosalie chiederà a Michael di aiutarla a girare un video per sensibilizzare gli elettori.

A quel punto, il medico l'accuserà di voler guadagnare voti senza essere realmente interessata alla protezione dell'ambiente. Christoph assisterà alla scena e li riprenderà di nascosto. In seguito, Rosalie riceverà un email anonima in cui qualcuno la minaccerà di pubblicare il video su internet in cui lei litiga con Michael, se non ritirerà la sua candidatura in politica.