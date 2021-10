Can Yaman e Francesca Chillemi sono a Palermo da inizio ottobre per le riprese di 'Viola come il mare'. La coppia di attori, nella sceneggiatura fa scintille ed è complice anche in camerino. Infatti, nei momenti di pausa, l'interprete di Francesco Demir scherza con la sua collega. Nei giorni scorsi, una giornalista di un noto settimanale si è recata sul set della fiction in Sicilia, per seguire da vicino le riprese e vedere Can e Francesca anche lontano dalle telecamere: la complicità fra i due protagonisti della fiction era evidente. Nei prossimi giorni, inoltre, verranno pubblicate le interviste ai due attori.

Can Yaman scherza con Francesca Chillemi in camerino

Fra le pagine del noto magazine sono stati pubblicati alcuni scatti di Yaman e Chillemi mentre erano sul set di 'Viola come il mare'. In particolar modo, in una fotografia in cui l'ex Miss Italia e il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si trovavano in camerino, la complicità era evidente. L'attrice siciliana era seduta a ripassare il copione, per interpretare al meglio il suo ruolo, mentre Can era seduto di fronte a lei e la coppia di attori ha iniziato a scherzare.

La coppia Can Yaman e Francesca Chillemi fa scintille nella sceneggiatura

I personaggi interpretati dai due attori nella nuova fiction sono quelli di Viola Vitale e Francesco Demir, rispettivamente una giornalista che arriva in Sicilia da Parigi per mettersi alla ricerca di suo papà e di un ispettore capo di papà turco e mamma italiana.

Come riportato sul settimanale, sembrerebbe che i due protagonisti di 'Viola come il mare', siano molto affiatati, al punto da rivelare un retroscena: ''Una coppia che nella sceneggiatura fa scintille. Scatterà anche la sintonia tra gli interpreti? Scommettiamo di sì''.

Le battute di Can Yaman e Francesca Chillemi sul set di 'Viola come il mare'

Una delle battute che Yaman ha dovuto dire sul set di Viola come il mare è stata: ''Non così in fretta''. La frase detta dal protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, essendo pronunciata in un ambiente di lavoro molto concitato, è diventata un simpatico tormentone.

Al contrario, Francesca, in seguito, ha dovuto dire: ''Non è che potresti rallentare?''. La giornalista del noto settimanale, che ha seguito dal vivo le riprese della nuova fiction, è riuscita ad intervistare anche i due protagonisti di 'Viola come il mare' e, nei prossimi giorni, verranno pubblicate le dichiarazioni degli interpreti di Francesco Demir e Viola Vitale. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni e dettagli su Can e Francesca, per scoprire come proseguiranno le riprese della nuova fiction 'Viola come il mare'.