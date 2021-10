Scoppia il caos nello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui questa domenica pomeriggio sono state registrate le nuove puntate, in onda nel corso di ottobre su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non sono mancati e, in particolar modo, c'è stato spazio per l'ennesimo scontro acceso tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista ha perso le staffe nei confronti della dama, al punto da rovesciarle un secchio di acqua gelata addosso e questo suo gesto ha scatenato un vespaio di polemiche sul web.

Colpo di scena a Uomini e donne: Tina rovescia l'acqua contro Gemma Galgani

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questa settimana, rivelano che Gemma Galgani e Tina Cipollari sono arrivate di nuovo ai ferri corti.

Già nel corso delle puntate trasmesse fino ad oggi su Canale 5, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi aveva aspramente criticato la dama torinese, ritenendo che la sua scelta di rifarsi il seno per cercare di conquistare dei cavalieri più giovani, fosse a dir poco ridicola.

Tra le due, quindi, i battibecchi non sono mai mancati nel corso di queste nuove puntate di Uomini e donne anche se fino a questo momento avevano mantenuto un certo decoro in studio.

Scoppia la polemica web contro Uomini e donne

Il colpo di scena è arrivato nella registrazione del 3 ottobre, dove Tina Cipollari ha rovesciato un secchio d'acqua sulla sua nemica giurata Gemma, inzuppandola letteralmente di acqua.

Un gesto che non è passato inosservato, dato che non è la prima volta che si verifica un episodio del genere nello studio di Uomini e donne.

Già in passato, Tina aveva "fatto il bagno" alla dama torinese e c'è stata addirittura una puntata in cui le gettò in faccia una torta.

Insomma sta di fatto che, sul web e sui social non sono mancate le critiche e le accese polemiche nei confronti di Tina, per questo ennesimo scontro e c'è addirittura chi chiede che il programma sia chiuso definitivamente.

"Ma chiudete questo programma, state finendo nello squallore più totale", ha scritto un utente social puntando il dito contro la trasmissione di Maria De Filippi.

'Un programma vergognoso', sbottano i fan contro U&D

"E' diventato una vergogna nazionale, bisogna oscurare il programma", scrive ancora un altro commentatore web contro Uomini e donne.

"Ma è un programma vergognoso, basta con queste due papere", scrive ancora un altro utente su Facebook dopo aver appreso la notizia dell'ennesimo scontro tra Tina e Gemma.

"Poi parlano dei ragazzi che sono maleducati, questo è diventato un programma volgare che incita al bullismo", scrive ancora un altro commentatore.