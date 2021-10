Can Yaman e Francesca Chillemi sono al centro del Gossip per via della loro trasferta in Sicilia, per girare una fiction. Nella giornata di domenica 3 ottobre, infatti, i protagonisti di Viola come il mare e la troupe, si è trasferita a Palermo, per proseguire le riprese della soap. Can, durante la prima sera di permanenza sull'isola, ha pubblicato uno scatto al ristorante, in compagnia della collega. Nonostante la complicità fra Yaman e Chillemi, Alessandro Rosica ha informato i suoi follower che, a detta sua, fra i due attori ci sarebbe, al momento, soltanto un rapporto di lavoro ed, inoltre, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, starebbe vedendo un'altra ragazza.

Can Yaman a Palermo con Francesca Chillemi e la troupe di Viola come il mare

Qualche giorno fa, Can Yaman aveva informato i suoi fan che sarebbe partito per Palermo nella giornata di domenica 3 ottobre e che sarebbe rimasto in Sicilia per un mese, per continuare le riprese di Viola come il mare. Come trapelato dai social, infatti, l'attore di Istanbul è andato nella regione di origine della sua ex fidanzata Diletta Leotta ed ha pubblicato sul suo profilo Instagram, uno scatto in compagnia di Francesca Chillemi, in cui sembrava esserci molta complicità con l'attrice. Alessandro Rosica ha commentato la fotografia dell'attore di Istanbul, rivelando che non ci sarebbe nulla fra Can e Francesca.

Can Yaman ha solo un rapporto lavorativo con Francesca Chillemi

L'esperto di gossip ha condiviso con i suoi follower lo scatto di Can Yaman, al ristorante con Francesca Chillemi, rivelando le informazioni in suo possesso sui protagonisti di Viola come il mare. In particolar modo, Alessandro Rosica ha dichiarato: ''Persone vicinissime a lui mi giurano sia solo lavoro, per ora, anche perché lei dovrebbe essere sposata, ma questo non conta molto, conta che a casa di Can non ha mai dormito.

A proposito di Can, ci sarebbe già un'altra per lui, anche se non sembra niente di serio, ma si vedono''.

Can Yaman volta pagina dopo Diletta Leotta e si concentra sul lavoro

Can Yaman, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, si sta concentrando sul lavoro. Infatti, l'attore turco è al momento impegnato con le riprese di Viola come il mare.

Le prime scene della nuova fiction sono iniziate lunedì 27 settembre a Roma e, attualmente, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è volato a Palermo per continuare il lavoro, insieme alla troupe. Riguardo la sua vita sentimentale, Yaman non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla rottura con Diletta Leotta e non è stata svelata neppure l'identità della presunta nuova ragazza che starebbe frequentando. Non resta che attendere pertanto ulteriori informazioni da Alessandro Rosica o qualche indiscrezione o dichiarazione dal diretto interessato, per scoprire qualcosa in più sulla vita privata di Can Yaman.