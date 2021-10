Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, la fortunata soap opera in onda tutte le sere in prima visione assoluta su Rai 3, la quale riserverà ben presto nuove sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Niko Poggi che, da un bel po' di tempo, si ritrova a fare i conti con le indagini e i risvolti clamorosi legati al caso della sua ex fidanzata Susanna. Le sorprese, però, non sono finite qui e nel corso delle nuove puntate della soap ambientata a Napoli, Niko farà ulteriormente i conti con una nuova minaccia.

Retroscena Un posto al sole: Niko Poggi coinvolto in un nuovo mistero

Nel dettaglio, dall'inizio di questa nuova stagione di Un posto al sole, i riflettori sono stati ben puntati sulle vicende di Susanna.

La donna si è ritrovata vittima di una terribile e spaventosa aggressione che ne ha messo seriamente a rischio la sua incolumità, al punto da rischiare addirittura di morire.

Niko, il suo ex fidanzato, fin dal primo momento ha cercato di far luce su questa vicenda e di riportare alla luce la verità su quanto è successo, in modo tale da assicurare alla giustizia il vero responsabile di questa terribile aggressione.

Tuttavia, i retroscena legati alle prossime puntate della soap opera di Rai 3, rivelano che le indagini non porteranno a dei risultati positivi e bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima di arrivare alla risoluzione definitiva di questo giallo che riguarda la povera Susanna.

Niko si ritroverà a fare i conti con una minaccia

Intanto, però, l'attenzione sarà sempre più incentrata su Niko Poggi. Il ragazzo, infatti, si ritroverà ad essere coinvolto in un nuovo clamoroso mistero, che terrà banco nel corso di questi episodi autunnali di Un posto al sole in onda tutte le sere su Rai 3.

In particolar modo, si parla di una minaccia che incombe su Niko e che potrebbe metterlo in serio pericolo.

Ma di cosa si tratta?

Al momento non si hanno ancora ulteriori indizi su quello che succederà al giovane figlio di Renato Poggi anche se, non si esclude che questo nuovo mistero possa avere a che fare sempre col caso legato all'aggressione contro Susanna.

Silvia si ritrova divisa in amore nelle nuove puntate di Un posto al sole

Insomma un vero e proprio giallo che sembra essere destinato ad andare avanti ancora per diverse settimane e che terrà col fiato sospeso i numerosi fan e spettatori della soap opera che ogni sera appassiona una media di circa due milioni di fedelissimi spettatori.

E poi ancora spazio anche alle vicende sentimentali che riguardano Silvia, la quale si ritroverà in piena crisi, dato che dovrà decidere se riprendere in mano le redini della sua vita col marito Michele oppure lasciarsi alle spalle quel matrimonio e gettarsi a capofitto nella nuova relazione con Giancarlo.