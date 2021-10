Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La TV Soap spagnola, ancora oggi, continua a riscuotere un notevole successo tra tutti gli appassionati. Le storyline dei personaggi non smettono di arricchirsi di nuove trame e di incredibili sorprese. Dopo il recente cambio di programmazione, Una vita andrà in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, con l'esclusione del sabato, alle 14:10.

Nelle puntate di lunedì 4 e di martedì 5 ottobre, i colpi di scena non mancheranno. Nel dettaglio, sarà possibile assistere alla delusione di Servante e Fabiana per aver perso il concorso delle pensioni.

Le domestiche, inoltre, saranno infuriate per il loro atteggiamento. Il commissario Mendez stringerà un patto con Laura, mentre Camino avrà una brutta discussione con Felicia.

Anticipazioni di Una vita di lunedì 4 ottobre: Velasco sospetterà un tradimento da parte di Laura

Nella puntata del 4 ottobre di Una vita, Servante e Fabiana, nonostante i loro sforzi e la messinscena orchestrata alla perfezione, non riusciranno a trionfare nel concorso delle pensioni. Sarà un durissimo colpo per loro perché, fin dall'inizio, avevano davvero creduto di potercela fare.

Le anticipazioni mettono in luce anche dei dissapori tra l'avvocato Velasco e Laura. L'uomo, infatti, si convincerà del fatto che la giovane lo abbia tradito.

Ovviamente Genoveva, sempre attenta ai dettagli, si accorgerà subito dei dubbi di Velasco. Cosa deciderà di fare?

Nel frattempo, il commissario Mendez porterà a casa una piccola vittoria. Infatti, grazie alla sua influenza, riuscirà a stringere un patto con Laura e non perderà occasione di rivelare a Felipe la bella notizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Che possa essere finalmente giunta la svolta tanto attesa?

Una vita, trama di martedì 5 ottobre: Camino e Felicia avranno una brutta lite

Le anticipazioni della puntata di Una vita che andrà in onda il 5 ottobre, svelano che la situazione tra Camino e Felicia sarà sempre più tesa. Le problematiche matrimoniali della ragazza, infatti, incideranno profondamente sul loro legame.

Camino, incapace di sopportare ancora tutte quelle pressioni, deciderà di cacciare Felicia dalla sua abitazione. La donna, in preda a un forte disagio emotivo, avrà un malore.

Intanto, Bellita sarà molto preoccupata per la sua esibizione perché crederà che il repertorio a sua disposizione sia troppo antico. José, per cercare di aiutarla e per continuare a distrarla dalle sue intenzioni di partire per l'Argentina, la spronerà a scrivere del nuovo materiale. Bellita gli darà ascolto?

Inoltre, Casilda, Alodia e Marcelina non riusciranno a trattenere la rabbia per il modo in cui Servante e Fabiana le hanno trattate. Le donne, infatti, nonostante la sconfitta, si sarebbero aspettate almeno dei ringraziamenti. Invece, non hanno ottenuto nulla, neanche un piccolo segno di riconoscimento.