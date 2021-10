Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in programma tutti i giorni su Rai 1. I colpi di scena nel corso delle prossime settimane non mancheranno e i retroscena su quello che succederà rivelano che ci saranno un po' di sorprese legate alla presenza di Flora Ravasi, che si stabilirà fissa a villa Guarnieri. Spazio anche alle vicende di Tina Amato, la quale continuerà a destare sospetti circa la sua partenza improvvisa e non si esclude che la donna possa nascondere una malattia.

Flora viene assunta da Vittorio: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, i retroscena de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Flora accetterà di diventare la nuova stilista del grande magazzino, verrà così assunta da Vittorio Conti, che troverà la degna sostituta di Gabriella.

La contessa Adelaide, essendo costretta ad accettare questa situazione, deciderà di proporre a Flora di stabilirsi in casa sua, a villa Guarnieri. La figlia del defunto Ravasi accetterà la proposta e, di conseguenza, si ritroverà a condividere lo stesso tetto della contessa ma anche di Umberto Guarnieri.

Flora Ravasi ci prova con Umberto Guarnieri

Stando a quanto apprende Blasting News, col passare delle settimane il clima a villa Guarnieri diventerà sempre più rovente.

Il motivo? Flora si renderà conto che la presenza di Umberto non le è per niente indifferente e arriverà addirittura a provarci con il commendatore stesso. L'ennesimo duro colpo per la contessa Adelaide che si ritroverà sempre più in crisi a causa della "minaccia" Flora.

Cosa succederà a questo punto? Umberto cadrà nella "trappola" di Flora Ravasi e quindi finirà per cedere al suo corteggiamento, oppure resterà fedele alla contessa, consapevole del fatto che Adelaide non provi stima nei confronti della donna? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

E poi ancora, i retroscena de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Tina Amato.

Tina potrebbe essere malata: retroscena Il Paradiso 6

La sua partenza desterà non pochi sospetti e la ragazza, in un primo momento, preferirà non parlare con nessuno di quello che sta accadendo nella sua vita.

Tina, infatti, ha ricevuto un invito a presentarsi in una clinica medica che si trova in Svizzera e non si esclude che questo possa avere a che fare con una malattia che la donna sta tenendo nascosta ai suoi familiari.

Possibile che la partenza immediata di Tina per Zurigo sia motivata da una malattia e una conseguente operazione che la donna si ritroverà ad affrontare? La verità verrà a galla nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso 6, quando Tina deciderà di svelare tutto a suo fratello Salvatore.