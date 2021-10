Cosa succede nelle prossime puntate di Una vita in onda dal 18-24 ottobre 2021? L'attenzione è tutta per Felipe, avvelenato da Laura dietro ordine preciso di Velasco. Genoveva, appresa la triste notizia, si precipita in ospedale dove vede il marito in condizioni disperate. Purtroppo, gli aggiornamenti dei medici non sono affatto rassicuranti. Nel frattempo, ad Acacias arriva una misteriosa coppia di anziani, Sabina e Roberto. Una volta entrati nel ristorante di Felicia, inizieranno a destare parecchi sospetti.

Genoveva disperata, anticipazioni settimana Una vita 18-24 ottobre 2021

Nelle prossime puntate della soap Genoveva sarà convinta che Felipe sia in viaggio per Cuba, come le ha comunicato Velasco. Peccato che si tratti di una bugia. L'uomo ha costretto Laura ad avvelenare l'avvocato, che è stato ricoverato d'urgenza. I medici informano Salmeron che per il marito non c'è più nulla da fare. La notizia dell'imminente morte di Felipe fa riflettere Genoveva, che si riscopre innamorata di lui.

Intanto, la presenza di Laura in ospedale desta parecchi sospetti: come mai è così interessata alla salute di Felipe? La domestica cerca di rassicurare Ramon e Antonito, ma le sue vere intenzioni sono ben altre: accelerare la dipartita di Alvarez Hermoso.

Velasco ordina a Laura di finire la sua missione, dato che Felipe doveva morire già da tempo. La cameriera, aggredita in strada dal suo aguzzino, non può che acconsentire ancora una volta al ricatto. Javier è furioso con Genoveva, le chiede come mai sia in ospedale al fianco del marito. Salmeron, nella speranza di tenerlo a bada, gli spiega che qualora Felipe si risvegli, potrebbe rivoltarsi contro di lui.

La situazione, tuttavia, sta per precipitare e i medici le comunicano che Felipe ha poche ore di vita.

Acacias si riunisce in preghiera per Felipe

Nelle nuove puntate settimanali di Una vita che andranno in onda su Canale 5 dal 18 al 24 ottobre 2021 vedremo arrivare ad Acacias Sabina e Roberto, una pittoresca coppia di anziani.

Con loro ci sarà anche il nipote Miguel, che rimarrà colpito dalla bellezza di Anabel. Marcos, nel frattempo, cerca di convincere Felicia a diventare sua moglie mentre Camino si decide a denunciare alla polizia la scomparsa di Ildefonso, certa in cuor suo che al marito sia successo qualcosa di brutto. La notizia delle condizioni disperate di salute del povero Felipe arrivano ai vicini, che si riuniscono in preghiera per chiedere un miracolo. In questo frangente, Laura non perde tempo per entrare di soppiatto nella stanza d'ospedale di Avarez Hermoso, decisa a finire il 'lavoretto' commissionato da Velasco.