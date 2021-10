Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita e le anticipazioni riguardanti le nuove puntate spagnole che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi legati alla coppia composta da Ildefonso e Camino. L'uomo, infatti, farà perdere le sue tracce per diversi giorni e i risultati delle indagini sulla sua sparizione non saranno per nulla positivi.

Ildefonso sparisce nel nulla: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, Ildefonso dopo aver confessato il suo segreto a Camino, legato al fatto che non potrà mai renderla mamma, si ritroverà ad affrontare uno dei momenti più bui della sua vita.

L'uomo si sentirà umiliato, complice anche la dura ramanzina che gli verrà fatta in famiglia, dove lo rimprovereranno per non essere stato sincero nei confronti della sua sposa, prima delle nozze.

Sta di fatto che, le anticipazioni spagnole di Una Vita, rivelano che il colpo di scena si verificherà nel momento in cui l'uomo sparirà nel nulla e, di punto in bianco, farà perdere per sempre le sue tracce.

Un durissimo colpo per Camino, la quale dopo essersi resa conto della sparizione di suo marito, lancerà subito l'allarme e farà in modo che le forze dell'ordine si mettano sulle tracce del suo uomo.

Camino apprende la notizia della morte di Ildefonso

Camino, quindi, si ritroverà a vivere dei giorni di grande angoscia e si sentirà anche in colpa per questa situazione che vede coinvolto l'uomo che ha scelto di sposare.

Le trame spagnole di Una Vita rivelano che la brutta notizia non tarderà ad arrivare. Camino, infatti, a distanza di circa dieci giorni dalla sparizione misteriosa di Ildefonso, verrà informata della morte di suo marito. L'uomo verrà ritrovato senza vita nei pressi del fiume di Acacias.

Un vero e proprio shock per la figlia di Felicia, la quale non riuscirà a credere al fatto che suo marito sia morto in maniera così tragica.

Un lutto che sconvolgerà per sempre Camino: le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la donna trascorrerà delle giornate di grande dolore, chiudendosi in casa e pensando addirittura di volersi chiudere in un monastero, dove poter trascorrere il resto dei suoi giorni.

Camino e Maite di nuovo insieme: anticipazioni spagnole Una Vita

A rendersi conto della gravità della situazione sarà Felicia: la donna, infatti, deciderà di mettere a punto un piano per poter risollevare il morale di sua figlia.

E così, senza pensarci su due volte, Felicia deciderà di informare Maite di quello che è successo. La donna resterà scossa e addolorata all'idea che la sua amata Camino stia soffrendo e, per questo motivo, deciderà di tornare subito in quartiere per stare al suo fianco.

Un ritorno che sarà accolto positivamente da Camino, la quale finalmente riuscirà ad avere al suo fianco la donna della sua vita, la persona che ha sempre amato, nonostante i vincoli imposti dalla sua famiglia.

I colpi di scena non tarderanno ad arrivare e, le trame spagnole di Una Vita, rivelano che nel corso delle prossime puntate le due donne decideranno di riprendere in mano le redini della loro relazione e penseranno addirittura di scappare via da Acacias, per iniziare una nuova vita altrove.