Al termine della puntata del GF Vip dell'1 ottobre, i fan hanno assistito ad una scena che loro stessi hanno definito "surreale". Conscia del fatto che Manuel voleva condividere il letto con Aldo, Lucrezia ha detto di sentirsi male e si è rifiutata di lasciare il posto allo sportivo appena rientrato in casa. Sul web sta montando la polemica per l'atteggiamento infantile della principessa, che pur di dormire affianco a Bortuzzo ha costretto Montano a sistemarsi su un divano nonostante abbia problemi all'anca.

Il piano di Lucrezia fa infervorare i fan del GF Vip

La maggior parte degli spettatori del GF Vip non ci sta a quello che è successo la scorsa notte nella casa. Alla fine della puntata di venerdì 1° ottobre, Manuel ha ribadito la sua volontà di dormire con Aldo: i due condividevano il letto fino a che il campione non è uscito per un incontro istituzionale.

Anche se in diretta si è detta disposta a fare dei turni con Montano per dormire con Bortuzzo, poco dopo Lulù si è resa protagonista di una scena che i fan hanno descritto come un piano diabolico che ha architettato pur di non lasciare il letto.

Come raccontano nei dettagli alcuni utenti di Twitter, Hailé Selassié si è coricata prima degli altri dicendo di avere mal di pancia.

Quando il nuotatore l'ha raggiunta per suggerirle di lasciare spazio ad Aldo, lei si è rifiutata dicendo di stare male e di non riuscire neppure ad alzarsi.

Il tutto si è concluso con lo schermidore su un divano in attesa di una sistemazione definitiva e la "coppia" Lulù-Manuel ancora nello stesso letto, ma stavolta un po' forzatamente.

I commenti degli spettatori del GF Vip

Dopo aver assistito a quello che è accaduto la scorsa notte, molti fan del GF Vip si sono esposti sul web per protestare contro l'atteggiamento possessivo e infantile di Lucrezia, che anche stavolta l'ha avuta vinta pare fingendo un malessere che non aveva realmente.

Tra i tanti commenti che sono apparsi su Twitter su questa vicenda, spiccano quelli di chi chiede che la ragazza venga rimproverata per un comportamento paragonabile a quello di Tommaso Eletti, ovvero di gelosia ossessiva e a tratti patologica.

"Chiedo un provvedimento di qualsiasi tipo, perché se l'avesse fatto un uomo l'avreste massacrato. Basta con la scusa della donna sensibile. È inammissibile", "Il suo è un comportamento vergognoso, sta manipolando Manuel fingendo malanni", "Si è arrivati al culmine, prima era mezza morta sul letto e dopo un secondo era in giardino per sentire cosa dicevano Aldo e Manuel", "Questo è surreale, c'è da preoccuparsi".

"Il suo atteggiamento è maleducato e irrispettoso, oltre ad essere gelosa in modo assurdo. Tutto questo non va assecondato. Manuel voleva dormire con Aldo e lei doveva farsi da parte, invece gliene frega zero", hanno scritto molti spettatori del reality Mediaset.

Le critiche alla 'coppia' del GF Vip

A protestare per il comportamento di Lulù, sono stati anche quei fan che hanno sottolineato quanto Aldo avesse bisogno di un letto comodo per i problemi all'anca che si porta dietro. In pratica, la ragazza ha costretto un uomo di 40 anni a dormire sul divano solo perché non voleva lasciargli il posto affianco a Manuel, che è sempre stato suo sin dall'inizio del programma.

La frequentazione tra Hailé Selassié e Bortuzzo, dunque, continua a non convincere ma soprattutto a far discutere: sono in pochi a credere nell'interesse del nuotatore per la principessa, soprattutto vedendolo pulirsi la bocca dopo ogni bacio e allontanarla in malo modo in varie occasioni.

Il 22enne, però, non chiude, anzi asseconda Lucrezia in quella che molti fan del programma definiscono "gelosia patologica".