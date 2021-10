Grandi colpi di scena nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa il 12 ottobre su Canale 5. Al centro dell'attenzione c'è stato il cavaliere Biagio che ha scelto di chiudere la sua frequentazione con la dama Rosy, dopo che i due sono stati protagonisti di una serie di esterne insieme. Il cavaliere, in studio, ha spiazzato la stessa Rosy annunciando la sua decisione finale e la reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere: l'opinionista è stata molto dura nei confronti di Biagio.

Biagio chiude la relazione con Rosy: colpo di scena a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne di martedì 12 ottobre 2021, Maria De Filippi ha annunciato la fine della conoscenza tra Biagio e Rosy, precisando che si trattava di una decisione presa dal cavaliere.

La reazione di Rosy, però, non si è fatta attendere: la dama, infatti, ha ammesso di essere molto sorpresa dato che ha scoperto di questa rottura solo in trasmissione, visto che Biagio non le aveva fatto sapere nulla.

Una doccia fredda per Rosy ma anche per la stessa Maria De Filippi, che ha chiesto scusa alla dama per il modo "diretto" in cui ha dato la notizia, convinta del fatto che Biagio l'avesse già messa al corrente.

Tina Cipollari si scaglia duramente contro il cavaliere Biagio a U&D

La scelta di Biagio, quindi, ha scatenato non poche polemiche in studio e soprattutto Tina Cipollari si è scagliata duramente nei confronti del cavaliere, accusandolo di non essere interessato a nessun tipo di conoscenza e frequentazione nello studio della trasmissione di Canale 5.

"Lui chiude con te, perché a lui della conoscenza, della frequentazione non gli interessa niente", ha sentenziato Tina nello studio di Uomini e donne, ritenendo che il cavaliere sarebbe interessato solo "ad altro".

"Lui è un uomo rozzo, rude, una brutta persona, senza anima. Visto e considerato che tu lo hai rifiutato e non gli hai dato neppure un bacio sulla guancia, lui ti ha salutato", ha proseguito ancora la Cipollari scagliandosi contro Biagio.

Biagio volta pagina dopo l'addio con Rosy a Uomini e donne

Insomma una presa di posizione netta quella di Tina nei confronti del cavaliere Biagio che, nel corso della puntata di Uomini e donne, ha preferito non replicare ulteriormente alle parole dell'opinionista.

Ma cosa succederà nel corso delle prossime settimane? Biagio riuscirà a trovare nuove dame con le quali intraprendere un percorso in trasmissione oppure no?

In attesa di scoprirlo, nel corso della puntata odierna del programma si è tornato a parlare anche del percorso di Matteo, alle prese con le nuove esterne in compagnia delle sue corteggiatrici.