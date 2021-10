Non è durata neppure un mese la conoscenza tra Marcello e Ida. Proprio quando sembrava che la dama di Uomini e donne avesse finalmente ritrovato l'amore dopo Riccardo Guarnieri, ecco che è stata lasciata dal cavaliere che stava frequentando per incompatibilità caratteriali. Sono in tanti, però, a pensare che Messina nasconda qualcosa: oltre a Tina Cipollari, molti spettatori del dating-show sospettano che l'ormai ex di Platano puntasse solo alla visibilità e non ad una reale storia d'amore con una delle protagoniste assolute del programma.

Dubbi sul protagonista di Uomini e Donne Over

Si è risolto con un nulla di fatto l'idillio che vedeva protagonisti Ida e Marcello: all'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, infatti, i due hanno parlato di un colpo di fulmine che aveva spinto entrambi a lasciarsi andare sin da subito.

Dopo essersi frequentati per qualche settimana, però, Platano e Messina hanno cominciato ad avere dei problemi di comunicazione, tant'è che hanno bisticciato più volte a centro studio davanti a Maria De Filippi.

Il punto di non ritorno, però, è arrivato quando la dama ha reso pubblico il rapporto intimo che lei e il cavaliere avevano avuto la sera prima: la scelta della bresciana di parlare apertamente di quello che era successo tra loro in una camera d'albergo, ha raffreddato in modo importante l'uomo.

È stato proprio quest'ultimo, infatti, a mettere fine alla conoscenza dopo una serie di litigi che gli hanno fatto capire che lui ed Ida sono troppo diversi e per questo non possono andare d'accordo.

I rumor sull'ex di Ida a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne che è andata in onda l'8 ottobre, ha gettato delle ombre sulla sincerità di Marcello.

Se in precedenza il cavaliere è sempre stato difeso dagli opinionisti, l'altro giorno è accaduto qualcosa di inedito.

Dopo aver saputo che Messina ha chiesto il numero di telefono di Marika la sera stessa in cui ha definitivamente chiuso con Ida (notizia resa pubblica da Platano nel corso di una discussione che ha coinvolto anche Armando), Gianni e Tina hanno cominciato a dubitare dell'interesse che lui ha sempre detto di provare per l'ormai ex fidanzata.

Un pensiero che hanno sposato sia Cipollari che Sperti, è che il protagonista del Trono Over potrebbe essersi avvicinato alla bresciana conscio del fatto che è una delle "regine" della trasmissione, quindi per avere un tornaconto di visibilità.

Ida di nuovo single a Uomini e Donne

Ad alimentare i dubbi sul comportamento di Marcello nei confronti di Ida, è una segnalazione che Deianira Marzano ha riportato poche ore fa. Tramite il suo profilo Instagram, l'influencer napoletana ha fatto sapere che qualcuno che preferisce restare anonimo sostiene che il cavaliere di Uomini e Donne non sarebbe single come dice.

Stando ad un rumor che non ha ancora trovato conferme, Messina avrebbe una fidanzata lontano dagli studi tv, una persona alla quale sarebbe legato da tempo.

L'ormai ex di Platano, dunque, starebbe partecipando al dating-show di Canale 5 esclusivamente per pubblicità, anche perché a casa ad aspettarlo ci sarebbe una donna la cui identità è ignota al momento.

La bresciana, comunque, più volte ha sottolineato gli strani atteggiamenti che Marcello aveva soprattutto quando rimanevano da soli in una camera d'albergo: la protagonista del Trono Over ha spesso lamentato una freddezza da parte dell'uomo che stava frequentando, come se fosse frenato nell'andare oltre a qualche bacio passionale.

Attualmente, comunque, Ida è di nuovo single e non sembra intenzionata a dare una seconda possibilità al cavaliere che l'ha "sedotta e abbandonata" di recente.