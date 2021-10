Nelle puntate di Una vita, in onda prossimamente di Canale 5, i telespettatori assisteranno al ritorno di Santiago Becerra. L'uomo non si paleserà di fronte a tutti, visto che avrà ancora numerosi problemi con la giustizia da risolvere, ma rimarrà nell'ombra, spiando tutte le mosse di Genoveva. Sarà chiaro che l'uomo vorrà vendicare la morte di Marcia, mentre Felipe sembrerà non aver ancora recuperato la memoria.

Genoveva approfitta dell'amnesia di Felipe per riavvicinarsi a lui

Le trame delle prossime puntate di Una vita sono ricche di accadimenti.

In primis ci sarà il tentativo, per fortuna fallito, di uccidere Felipe da parte di Laura. La domestica agirà su ordine di Velasco, ma il piano dell'avvocato, alla lunga, gli si ritorcerà contro. Genoveva riuscirà a far confessare Laura e scoprirà che Velasco ha sempre agito alle sue spalle. Pertanto insieme a Laura deciderà di toglierlo di mezzo. Felipe nel frattempo, dopo essere rimasto in coma per diversi giorni, si risveglierà, ma non ricorderà gli ultimi dieci anni della sua vita. Genoveva approfitterà della situazione per riavvicinarsi a lui.

Anticipazioni Una vita: Genoveva teme che Felipe stia fingendo l'amnesia

Mentre Felipe non si ricorderà ancora nulla degli ultimi anni di vita, Genoveva continuerà a stargli intorno impedendo a tutti di raccontargli di Marcia.

L'atteggiamento della donna farà storcere il naso a gran parte dei vicini di Acacias, che ben conoscono i trascorsi tra Genoveva e Felipe prima del coma. Liberto, in particolare, non approverà il comportamento della dark lady e non esiterà a farglielo notare. La donna in seguito comincerà a sospettare che Felipe la stia prendendo in giro e che non ha affatto perso la memoria.

A destare i suoi sospetti alcuni accadimenti, come quello in cui scorgerà Felipe parlare con Laura per le vie del quartiere oppure quando lo troverà a colloquio con Mendez.

Santiago torna in città e si mette a spiare le mosse di Genoveva

Genoveva non potrà dormire sonni tranquilli, visto che improvvisamente avvertirà che qualcuno che la sta spiando.

La donna cercherà di seguire quest'uomo per scoprirne l'identità, ma sarà tutto inutile. La dark lady, quindi, ne parlerà con Felipe e dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che l'uomo misterioso è Santiago Becerra, il quale farà ritorno ad Acacias per vendicare la morte di Marcia. L'uomo rischierà grosso dal punto di vista legale, in quanto la sua posizione con la giustizia dovrà ancora essere chiarita, ma sarà disposto a rischiare per raggiungere il suo obbiettivo, ossia quello di ottenere giustizia per Marcia. Quali saranno le sue prossime mosse? Per scoprirlo, non resta che attendere le prossime puntate di Una vita.