Enzo Capo ha partecipato a Uomini e donne nelle scorse stagioni, ma ha trovato l'amore lontano dalle telecamere. Dopo un fidanzamento con Pamela Barretta, non andato a buon fine, l'imprenditore campano ha conosciuto Lucrezia ed è convolato a nozze. Il matrimonio fra l'ex cavaliere della trasmissione di Maria De Filippi e Lucrezia è stato celebrato sabato 16 ottobre a Stoccarda, città in cui vive e lavora la moglie. Alla cerimonia erano presenti parenti e amici.

Durante la sua permanenza nello studio del dating show di Canale 5 aveva iniziato una storia d'amore con Pamela Barretta, terminata in modo burrascoso. L'imprenditore e Lucrezia si sono conosciuti nell'estate del 2020 e, come sempre dichiarato dai diretti interessati, la conoscenza è avvenuta grazie a Instagram. Dopo un breve fidanzamento, Enzo ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna e, alla consegna dell'anello, ha partecipato anche Armando Incarnato, cavaliere del parterre della trasmissione di Canale 5. Capo e Lucrezia hanno deciso di sposarsi e le nozze, che inizialmente erano previste per giugno, sono state celebrate in Germania, il 16 ottobre 2021.

Enzo Capo desidera un figlio, Lucrezia è mamma di due bambine

Enzo Capo ha trovato la donna della sua vita lontano da Uomini e Donne e, nel corso del tempo, non ha mai nascosto di volere diventare papà. In un'intervista, infatti, l'ex cavaliere del dating show aveva dichiarato: ''Avere un figlio è il mio più grande desiderio, maschio o femmina per me non farebbe alcuna differenza''.

Pertanto, è ipotizzabile che presto si realizzi il suo sogno di diventare padre grazie alla neo sposa, già mamma di due bambine che vivono con lei a Stoccarda.

Il matrimonio di Enzo Capo e Lucrezia a Stoccarda

Le nozze di Enzo e Lucrezia sono state celebrate a Stoccarda e hanno partecipato amici e parenti. La sorella dell'ex cavaliere di Uomini e Donne è partita dall'Italia per assistere alle nozze del fratello e, per l'occasione, aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui abbracciava Agata, corredando lo scatto con la didascalia: ''Che bello dopo tanto tempo riabbracciare la mia sorellina per il mio matrimonio.

Sono felice da un lato, ma da un altro avrei voluto in questa occasione speciale anche i miei genitori. Mi mancano tanto''. La sposa, il giorno delle nozze ha indossato un abito bianco lungo. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire se Enzo Capo riuscirà a realizzare il suo sogno di diventare papà del suo primo figlio grazie alla neo sposa.