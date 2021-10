Ida Platano e Marcello Messina avrebbero interrotto la loro conoscenza. È quanto emerge da alcune anticipazioni relative all'ultima registrazione di Uomini e donne. Sarebbe stato il cavaliere a dire basta, stanco di essere continuamente messo in discussione. Nulla da fare quindi per la dama bresciana, ancora alla ricerca dell'amore dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri.

A Uomini e donne scatta la passione tra Ida e Marcello

A Uomini e donne, Ida Platano sembrava aver trovato l'uomo giusto per lei. I telespettatori avevano notato come l'arrivo del cavaliere Marcello Messina le avesse fatto ritrovare il sorriso.

Questo almeno, quello visto nelle prime settimane della loro frequentazione. Tra i due era scattata sin da subito una certa affinità, tanto che non era tardato ad arrivare anche un bacio. Tutto faceva quindi supporre che la situazione tra la dama bresciana e il cavaliere 47enne stesse procedendo per il meglio. Tra i due vi erano stati vari incontri al di fuori del programma, dove era scattata anche la passione.

Marcello messo in discussione da Ida Platano

Qualcosa tra Ida Platano e Marcello ha cominciato ad incrinarsi con il passare delle settimane. Il cavaliere infatti ha cominciato a manifestare i primi dubbi su Ida. Marcello non ha gradito le continue pressioni e la richiesta di dimostrazioni sempre più assillanti di Ida, tanto da indurlo a fare un passo indietro.

Il cavaliere anche nelle puntate appena andate in onda su Canale 5, si è mostrato insofferente verso la dama bresciana, che continua a mettere in discussione le sue intenzioni. Il cavaliere è parso più volte avvilito per questa situazione e le continue dimostrazioni che chiede Ida, iniziano a diventare assillanti, tanto che Marcello non sa se la sente di continuare la frequentazione.

Marcello chiude con Ida nell'ultima registrazione di U&D

Come raccontato da Ida in una delle ultime puntate di Uomini e donne, tra i due è scattato anche un momento di passione. La dama bresciana, anche in questa occasione, si è mostrata insoddisfatta tanto da indurre Marcello a fare un passo indietro. Il cavaliere non ha preso bene il fatto di essere continuamente messo in discussione dalla dama bresciana, la quale continua a far pesare le sue insicurezze.

In studio, Ida continua a mettere in dubbio l'interesse del 47enne torinese il quale, stando alle ultime anticipazioni, pare abbia deciso di interrompere la frequentazione. Secondo quanto accaduto nello studio di Uomini e donne durante la registrazione dello scorso 3 ottobre, Marcello, stanco degli atteggiamenti di Ida, avrebbe deciso di chiudere la conoscenza. Come l'avrà presa Ida? Non resta che attendere qualche giorno, prima di vedere in onda su Canale 5 ciò che è avvenuto nello studio di Maria De Filippi lo scorso 3 ottobre.