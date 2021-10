Isabella Ricci non ha preso parte alle ultime due registrazioni di Uomini e donne. La dama romana, infatti, non si è recata alle riprese del dating show, che si sono svolte nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 ottobre. Resta un mistero su cosa sia accaduto alla single del parterre della trasmissione di Maria De Filippi. Nella giornata di martedì 12 ottobre, l'imprenditrice ha pubblicato una storia Instagram in cui si trovava a Ravenna, mentre si riparava sotto ai portici dalla pioggia. Nel frattempo, cresce la curiosità per scoprire come mai Isabella non sia andata in studio e se abbia deciso di abbandonare il programma di Canale 5.

Isabella Ricci lontana da Uomini e Donne si ripara dalla pioggia

Isabella Ricci, nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, ha dimostrato di essere una donna concreta e schietta ed è stata molto apprezzata per le sue qualità dai fan della trasmissione. Nonostante tutto, l'imprenditrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua assenza nelle ultime registrazioni del dating show. Nell'ultima storia pubblicata sui social, Isabella è apparsa in un filmato tranquilla, mentre si riparava sotto ai portici dalla pioggia.

Uomini e Donne, la frase di Isabella Ricci nella sua storia Instagram

Nel filmato condiviso con i suoi follower, Isabella ha fatto una breve sfilata sotto ai portici di Ravenna.

In particolar modo, l'ex modella ha passeggiato in modo elegante per qualche istante, usando come sottofondo musicale, la canzone di Gene Kelly: 'Singin' in the rain'. Ricci ha anche usato come didascalia a corredo del video la seguente frase: ''Al riparo dalla pioggia''. Non è chiaro se la sua storia sui social in cui si proteggeva dalle avversità metereologiche siano state un segnale per indicare cosa le stia accadendo in questi giorni, ossia che si sta proteggendo dagli attacchi o sia stata solo una didascalia per rappresentare l'evidenza dei fatti, ossia che stava piovendo e, pertanto, si stava mettendo al riparo.

In una puntata di Uomini e Donne, Isabella Ricci aveva detto di volere andare via

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5 mercoledì 29 settembre, durante uno scontro avvenuto in studio con Biagio Di Maro, Isabella Ricci aveva manifestato il suo malessere. In particolar modo, l'imprenditrice romana aveva detto a Maria De Filippi: ''Io me ne vado, perché insiste con questo argomento tutte le volte, tutte le registrazioni e sarà così, finché qualcuno non gli da ragione e io sinceramente a sessantadue anni, Maria, non me la sento''. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni o dichiarazioni da Isabella, per scoprire se abbia realmente lasciato Uomini e Donne o se tornerà in studio.