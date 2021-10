La registrazione di Uomini e Donne del 9 ottobre è stata ricca di novità per il trono classico e over. Isabella Ricci, una delle dame più amate della trasmissione, non era presente in studio e, al momento, non è chiaro se abbia solamente saltato le riprese della giornata di sabato o se abbia scelto di lasciare il programma di Maria De Filippi. In base a quanto trapelato anche dai social di Gianni Sperti, invece, Ida Platano e Armando Incarnato erano seduti nel parterre.

Uomini e Donne: Isabella non è presente nella registrazione del 9 ottobre

Nelle ultime puntate di Uomini e donne, andate in onda su Canale 5, Isabella Ricci è stata attaccata da alcuni single della trasmissione.

Infatti, Armando, Gemma e Biagio hanno espresso opinioni negative sulla dama romana. Inoltre, l'imprenditrice ha avuto una lite in studio, recentemente, con Di Maro, che ha rivelato dei dettagli su una serata trascorsa con lei. In aggiunta a questo, nella puntata del 7 ottobre, Ricci ha raccontato cosa è accaduto durante il primo appuntamento con Michele, con il quale si è interrotta subito la conoscenza, per via di divergenze di vedute. Dopo tutti questi episodi, Isabella non è andata alla registrazione di Uomini e Donne del 9 ottobre e, al momento, non si conoscono le motivazioni dell'assenza. L'unica cosa certa è che la dama del dating show ha pubblicato, in concomitanza con le riprese della trasmissione di Canale 5, un post con una sua fotografia.

Uomini e Donne: Gianni Sperti, Ida e Armando presenti in studio

Nella registrazione di Uomini e Donne del 9 ottobre, inoltre, Gianni Sperti era presente e, infatti, l'opinionista del programma di Maria De Filippi ha pubblicato alcuni video sul suo profilo social, riprendendo lo studio. Attraverso il filmato del collega di Tina Cipollari è stato possibile scorgere la presenza di Ida Platano e Armando Incarnato nel parterre.

Inoltre, tramite l'account Instagram del ballerino è stato possibile notare altri dettagli in merito alla nuova giornata di riprese della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: i tronisti sono ancora tre

In base alla ripresa fatta da Gianni Sperti nello studio di Uomini e Donne è stato possibile scorgere la presenza di tre poltrone rosse.

Pertanto, è ipotizzabile che non ci sia stato nessun nuovo tronista in studio e che Joele, al momento, non sia ancora stato sostituito. Non resta che attendere la messa in onda delle puntate, per scoprire se Maria De Filippi spiegherà al pubblico, come mai Isabella Ricci non era presente in studio e se la dama abbia deciso di abbandonare il programma di Canale 5 o se si sia trattato solo di un'assenza temporanea.