La puntata di Uomini e donne del 29 settembre è stata ricca di novità e colpi di scena, sia per quanto riguarda il trono classico, sia per il trono over. Per quanto riguarda quest'ultimo Isabella Ricci ha avuto una discussione con Biagio Di Maro, nella quale ha mostrato il suo disappunto perché, a detta sua, il cavaliere napoletano avrebbe raccontato falsità nei suoi confronti. A tal proposito, infatti, la sessantaduenne romana si è rivolta a Maria De Filippi e le ha detto che, a quelle condizioni, preferiva lasciare la trasmissione. La conduttrice ha chiesto spiegazioni alla dama e Isabella, in seguito, ha cambiato idea, rimanendo in studio.

Uomini e Donne: lite in studio fra Isabella e Biagio

Biagio ha avuto di nuovo una discussione con Isabella riguardo a quanto sarebbe accaduto fra di loro durante una serata trascorsa insieme. Secondo Di Maro, infatti, fra lui e Ricci ci sarebbe stato qualcosa, mentre l'imprenditrice ha negato, anche in questa occasione, tali affermazioni. Biagio, alzandosi in piedi, ha affermato: ''Sei una bugiarda''. A quel punto, anche Isabella si è alzata e ha fatto una battuta al cavaliere partenopeo riguardo la sua statura: ''Non ti alzare che sei pure più basso''.

Isabella vuole andare via dallo studio di Uomini e Donne

I due protagonisti di Uomini e Donne hanno continuato a discutere, senza riuscire a trovare un punto di incontro.

Nello scontro è intervenuta anche Tina Cipollari, criticando l'atteggiamento di Biagio che si era alzato in piedi di fronte ad una donna. Nel frattempo, Isabella ha guardato Maria De Filippi e, rivolgendosi alla conduttrice, le ha detto: ''Io me ne vado''. A quel punto, la padrona di casa è intervenuta, chiedendole: ''Ma perché?''.

Uomini e Donne, le motivazioni che portano Isabella a volere andare via

Isabella ha spiegato a Maria De Filippi le motivazioni che la portavano a volere lasciare lo studio di Uomini e Donne. A tal proposito, infatti, Ricci ha affermato: ''Perché insiste con questo argomento, tutte le volte, a tutte le registrazioni e sarà così, finché qualcuno non gli dà ragione.

Io sinceramente, a sessantadue anni, Maria, io non me la sento''. In seguito, Isabella si è rivolta anche a Sara, dandole dei consigli riguardo alla sua frequentazione con il cavaliere partenopeo. Nonostante le parole di Biagio e lo scontro avvenuto in studio con lui, la dama romana si è tornata poi a sedere nuovamente nel parterre, accantonando l'idea di andare via dalla trasmissione. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire se i single metteranno da parte le divergenze o avranno ancora discussioni in trasmissione.